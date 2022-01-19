Больницы Николаева благодаря субвенции «через облгосадминистрацию» решат проблему дефицита денег — вопрос актуален из-за необходимости выполнения постановления Кабмина о повышении заработной платы врачей и медсестер в 2022 году.

Об этом городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил в программе «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Постановление правительства предусматривает, что с 1 января 2022 года зарплата врача должна быть не менее 20 тысяч гривен, для медсестры — не менее 13 тысяч 500 гривен.

— Так всегда получается вначале, когда анонсируют реформу, то должно пройти время, чтобы она «стала на рельсы» и все было нормально. Так же было и с выплатами врачам в ковидных госпиталях. Все-таки, январь еще не закончился, насколько мне известно, через облгосадминистрацию будет проходить субвенция, она будет распределяться согласно количеству персонала, это деньги на учреждения, — сказал Александр Сенкевич.

При этом он добавил, что количество персонала должно соответствовать тем нормам, которые предусматривала реформа второго уровня.

— Должно быть меньше административного персонала, а больше лечащих врачей и медсестер. Конечно, в учреждениях, где эта реформа не доведена до конца, будет больше проблем, — уточнил Александр Сенкевич.

До этого стало известно, что дефицит финансирования Николаевского областного клинического госпиталя ветеранов войны может достигнуть 10 миллионов гривен к концу текущего года.

Как сообщалось ранее, главные врачи больниц Николаещины не знают, где взять деньги на выполнение постановления Кабмина о повышении заработной платы врачей и медсестер в 2022 году.

Дефицит финансирования КНП «Николаевский областной Дом ребенка» Николаевского областного совета на конец года прогнозируется в размере 9 миллионов 936 тысяч гривен.