Дефицит финансирования КНП «Николаевский областной Дом ребенка» Николаевского областного совета на конец года прогнозируется в размере 9 миллионов 936 тысяч гривен — дополнительные траты связаны с выполнением постановления Кабмина о повышении заработной платы врачей и медсестер в 2022 году.

Об этом во вторник, 18 января, в ходе совещания в Николаевском областном совете рассказала директор учреждения Наталья Григоренко, передают НикВести.

Постановление правительства предусматривает, что с 1 января 2022 года зарплата врача должна быть не менее 20 тысяч гривен, для медсестры — не менее 13 тысяч 500 гривен.

— У нас недостаточно денег для зарплаты. Только в январе нам не хватит около 500 тысяч гривен. У нас будут определенные проблемы. Если повысят зарплату до 20 тысяч и 13 тысяч гривен, то нам не хватит 9 миллионов 936 тысяч гривен. Это в год только на зарплату, — пояснила Наталья Григоренко.

Она уточнила, что медучреждение подало заявку в Национальную службу здоровья Украины на получение финансирования по двум пакетам услуг, но не уверена, что получится привлечь дополнительные средства. Дело в том, что НСЗУ платит только за медицинскую помощь, но в Доме ребенка часть детей просто живут, получая социальную помощь, не связанную с непосредственным лечением.

— Будем этот вопрос дополнительно изучать, посмотрим, что сейчас нам ответят в НСЗУ по этим двум пакетам. Есть спонсоры, которые помогают, но это больше приурочено к праздникам, — отметила Наталья Григоренко, уточнив, что если они не получат денег от НСЗУ, то вынуждены будут обраться за помощью в областной совет.

На это первый заместитель главы областного совета Владимир Фроленко попросил главу бюджетной комиссии Виталия Гомерского учесть эту информацию при следующем распределении свободных средств, чтобы потом медики не митинговали под окнами облсовета.

Отметим, что на сегодня в учреждении находятся 60 детей.

До этого стало известно, что дефицит финансирования Николаевского областного клинического госпиталя ветеранов войны может достигнуть 10 миллионов гривен к концу текущего года.

Как сообщалось ранее, главные врачи больниц Николаещины не знают, где взять деньги на выполнение постановления Кабмина о повышении заработной платы врачей и медсестер в 2022 году.