В Николаевской области главные врачи больниц не знают, где взять деньги на выполнение постановления Кабмина о повышении заработной платы врачей и медсестер в 2022 году.

Об этом стало известно в пятницу, 14 января, в ходе совещания в Николаевском областном совете, передают НикВести.

Документ предусматривает, что с 1 января 2022 года зарплата врача должна быть не менее 20 тысяч гривен, для медсестры — не менее 13 тысяч 500 гривен.

Главный врач Николаевской областной детской клинической больницы Александр Плиткин сказал, что предметно постановление Кабмина еще не изучили.

— По зарплате мы подсчитывали еще тогда, как только прозвучало, что будет повышение, там был дефицит в пределах 50 миллионов. Сейчас, когда пришло постановление, мы его изучим и разберем. Тогда уже будет более четкий подсчет, сколько нам нужно финансирования. Сейчас я не могу точно сказать, сколько нам необходимо денег для обеспечения этого постановления. Мы полностью выплатим людям аванс. Ждем заключения договоров с Национальной Службой здоровья. В любом случае обеспечим выполнение постановления, — указал Александр Плиткин.

Директор Николаевского регионального фтизиопульмонологичного центра Ольга Пархоменко добавила, что на сегодня есть деньги на авансовый платеж. Относительно источника финансирования повышенных зарплат, она не исключила, что придется обращаться за помощью в областной совет.

— По нашим подсчетам это, действительно, большая сумма. Пока не увидим договоров с НСЗУ, не увидим сумм в этих договорах, сложно посчитать. На данное время денег в учреждении хватит на авансовый платеж. Уже по заработной плате это будет зависеть, как быстро будут заключены договора, как быстро нам перечислят деньги. Будем обращаться к собственнику (если не хватит денег — прим.), к областному совету. Не только я буду обращаться, а и все остальные, — указала Ольга Пархоменко.

Первый заместитель главы Николаевского областного совета Владимир Фроленко надеется, что ситуация не будет развиться так, что в ближайшее время врачи будут пикетировать облсовет с требованием выплатить им обещанные деньги. Хотя, предостерег он, такая возможность остается, ведь в течение 2022 года Украина обязана выплатить МВФ более $2,4 миллиарда, из-за чего может возникнуть дефицит средств.

— Меня беспокоит, будет ли у нас сегодня накапливаться задолженность по зарплате? Чтобы врачи не приходили к областному совету, не требовали от депутатов вернуть им деньги, которые согласовал Кабмин. Сегодня дополнительно необходимо 100 миллиардов, чтобы выплачивать эту зарплату. К сожалению, четкой информации об этом сегодня у нас нет, — отметил Владимир Фроленко.

Юрий Гранатуров, заместитель главы Николаевской облгосадминистрации, заверил, что долгов по новым зарплатам нет, поскольку их еще никто и не насчитывал.

— Это вопрос не к отдельным врачам, а всей системе охраны здоровья. Сейчас собираются данные по всем лечебным учреждениям, просчитываются возможности, смотрят, как договоры заключили с НСЗУ… Сейчас экономисты облздрава собрали эту информацию, она разная, где-то есть 300% ковидных, где-то нет. Они собирают возможности местных бюджетов, которых на сегодня нет, вы лучше меня знаете. Бюджеты приняли, но это не было предусмотрено. Будут ли долги по этим вопросам? Нет, ведь сейчас не насчитываются эти деньги, — сказал Юрий Гранатуров.

Также сегодня выяснилось, что Кабмин Украины еще не принял постановление о выделении денег на реализацию проекта реконструкции Николаевской областной детской клинической больницы.