Кабмин Украины еще не принял постановление о выделении денег на реализацию проекта реконструкции Николаевской областной детской клинической больницы.

Об этом стало известно в пятницу, 14 января, в ходе совещания в Николаевском областном совете, передают НикВести.

Изначально главврач больницы Александр Плиткин указал, что речь идет о реконструкции всех отделений и корпусов, с частичной перепланировкой внутренних помещений.

— Надеюсь, что будет реконструкция, в которую планирует зайти наша больница. Будет утепление фасадов, у нас стоят котлы, которым 9-10 лет, их заменят, — отметил Александр Плиткин. — Тендер объявлен, дорабатывается проектирование. Будет современная и энергосберегающая котельная, будет произведена термомодернизация всех существующих помещений. Будет реконструкция под тот проект, на который выделяются очень серьезные средства, — добавил заместитель главы облгосадминистрации Юрий Гранатуров.

Далее депутат областного совета Виктория Москаленко поинтересовалась о наличии соответствующего постановления Кабмина, ведь в Николаевской облгосадминистрации уже объявили тендер на реконструкцию детской областной клинической больницы за 478 миллионов 287 тысяч 272 гривны.

— Наша больница не занимается тендерами. Непосредственно на нашу больницу деньги не выделяются. Это очень хорошо, ведь мы не строители, — ответил Александр Плиткин.

После этого Юрий Гранатуров уточнил, что тендер объявили «на ожидаемую стоимость».

— Если бы каждый раз выделялось все то, что декларируется, было бы вообще прекрасно. Правильно (огласили тендер — прим.), на ожидаемую стоимость. Благодаря областному совету, который распределил все обязанности, определил собеседника и исполнителя строительных работ, сейчас стало все понятным. УКС строит, врачи лечат. Управление капитального строительства в лице заместителя главы облгосадминистрации Игоря Кузьмина ответит на все вопросы, предметно и профессионально, — отметил Юрий Гранатуров.

При этом начало аукциона запланировано на 22 марта 2022 года. Заявки от участников будут принимать до 14 февраля. Отметим, что до 30 марта должна быть полностью готова и проектно-сметная документация. Ее разрабатывает ООО «Конкорд проект» за 11,3 миллиона гривен.

Саму реконструкцию, согласно тендерной документации, должны завершить до конца 2023 года.

Напомним, что речь идет о реконструкции всех отделений и корпусов, с частичной перепланировкой внутренних помещений.