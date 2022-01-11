В Николаевской облгосадминистрации объявили тендер на реконструкцию детской областной клинической больницы за 478 миллионов 287 тысяч 272 гривны

Соответствующее объявление разместил в системе ProZorro Департамент архитектуры, градостроительства, капитального строительства и сопровождения проектов развития Николаевской ОГА во вторник, 11 января, пишут НикВести.

Начало аукциона запланировано на 22 марта 2022 года. Заявки от участников будут принимать до 14 февраля. Отметим, что до 30 марта должна быть полностью готова и проектно-сметная документация. Ее разрабатывает ООО «Конкорд проект» за 11,3 миллиона гривен.

Саму реконструкцию, согласно тендерной документации, должны завершить до конца 2023 года.

Напомним, что речь идет о реконструкции всех отделений и корпусов, с частичной перепланировкой внутренних помещений.

Также проект должен предполагать создание регионального центра детской онкогематологии. Кроме того, на территории медучреждения планируют построить инфекционное отделение (4 этажа) с отдельным доступом и бактериологической лабораторией.

Предполагается и строительство очистных сооружений. Проект должен предусматривать доступность для маломобильных групп населения, частичную замену медоборудования и мебели, обустройство территории — дорожек, проездов, установку детских площадок, озеленение. А также LED-подсветку корпусов больницы.

Напомним, что в Николаевской облгосадминистрации также объявили тендер на капитальный ремонт корпуса А-4 областной клинической больницы за 49,9 миллиона гривен.

Ранее в ОГА провели торги на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию взрослой (за 19,7 миллиона гривен) и детской (11,3 миллиона) областных больниц. 29 сентября облсовет выделил на проекты по 2 миллиона гривен, еще 6 миллионов предусмотрены из госбюджета.

Глава облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что примерно 20 миллионов гривен, которых не хватает на оплату проектов реконструкции взрослой и детской областных больниц, ОГА будет просить у Николаевского облсовета. Если депутаты откажут — поддержку будут искать у нардепов.

Проекты реконструкции больниц должны сдать до конца марта текущего года. Как сообщалось, в торгах на разработку проектно-сметной документации для «взрослой» больницы победило ООО «Южный город» Ларисы Перцулы, где на постоянной основе работают всего два сотрудника, включая ее.

Ранее губернатор Николаевщины Виталий Ким пообещал депутатам, что из госбюджета выделят деньги на реконструкцию 4-х объектов — областного яхт-клуба, спортивной базы «Спартак» и двух областных больниц.