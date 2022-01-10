В Николаевской облгосадминистрации объявили тендер на капитальный ремонт корпуса А-4 областной клинической больницы за 49,9 миллиона гривен.

Соответствующее объявление разместил в системе ProZorro Департамент архитектуры, градостроительства, капитального строительства и сопровождения проектов развития Николаевской ОГА.

Аукцион запланирован на 25 января. Ориентировочная стоимость закупки — 49 миллионов 923 тысячи 87 гривен. Победитель должен будет закончить работы до конца 2023 года.

Речь идет о капитальном ремонте четырехэтажного корпуса, оборудовании его мебелью и инвентарем, а также благоустройстве прилегающей территории.

Отметим, что данный корпус входит в ранее анонсированный губернатором Виталием Кимом проект реконструкции больницы. Губернатор обещал, что из госбюджета выделят около 600 миллионов на данный объект.

Как сообщалось, в ОГА объявили тендеры на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию взрослой (за 19,7 миллиона гривен) и детской (11,3 миллиона) областных больниц. 29 сентября облсовет выделил на проекты по 2 миллиона гривен, еще 6 миллионов предусмотрены из госбюджета.

Глава облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что примерно 20 миллионов гривен, которых не хватает на оплату проектов реконструкции взрослой и детской областных больниц, ОГА будет просить у Николаевского облсовета. Если депутаты откажут — поддержку будут искать у нардепов.

Проекты реконструкции больниц должны сдать до конца марта текущего года. Как сообщалось, в торгах на разработку проектно-сметной документации для «взрослой» больницы победило ООО «Южный город» Ларисы Перцулы, где на постоянной основе работают всего два сотрудника, включая ее.

Примечательно, что в техзадании к проекту, корпус А-4 был указан в перечне объектов второй пусковой очереди. Это значит, что объекты первой очереди должны были начать ремонтировать или строить раньше.

Ранее губернатор Николаевщины Виталий Ким пообещал депутатам, что из госбюджета выделят деньги на реконструкцию 4-х объектов — областного яхт-клуба, спортивной базы «Спартак» и двух областных больниц.