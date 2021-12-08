Победителем торгов на разработку проектно-сметной документации реконструкции Николаевской областной больницы стало ООО «Южный город» Ларисы Перцулы, предложившее 19,2 миллиона гривен за свои услуги.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro, пишут НикВести.

На прошлой неделе Департамент архитектуры, градостроительства, капитального строительства и сопровождения проектов развития Николаевской ОГА опубликовал в системе сообщение о намерении заключить договор с данным предприятием.

В торгах принимали участие две фирмы. ООО «Ласкардо» предложило 19 миллионов 109 тысяч за работу. ООО «Южный город» — 19 миллионов 204 тысячи 537 гривен. Заявку предприятия, предложившего более низкую цену, отклонили из-за того, что оно не предоставило квалификационные сертификаты своих сотрудников.

Отметим, что победитель тендера, фирма «Южный город», была зарегистрирована в 2010 году. Уставной капитал предприятия — 2 тысячи гривен. На сегодняшний день ее единственным учредителем является николаевский архитектор Лариса Перцула. Она же занимает должность директора.

В справке, которую предприятие предоставило в списке тендерной документации, указано, что в «Южном городе», кроме Ларисы Перцулы, работает на постоянной основе еще один человек — Евгений Перцула. При этом его оформили за 20 дней до объявления тендера.

Еще 6 сотрудников фирма наняла по договорам гражданско-правового характера. Пятерых в один день, 15 октября, за 27 дней до объявления тендера. И последнего — 1 ноября.

При этом в справке допустили орфографические ошибки — «провідних інженера» и «архітектора» назвали «ведучіми».

Отметим, что договор ГПХ регулируется не трудовым законодательством, а Гражданским кодексом. По сути он является договором подряда — исполнителя не берут на работу, а оплачивают ему услуги, которые он выполняет в течение определенного срока. В справке, которую предоставило ООО «Южный город», также указано, что поскольку «трудовые книжки и документы об образовании работников на предприятие не сдаются, предприятие не владеет информацией о стаже работы и образовании работников, которые работают по договору ГПХ».

Отметим также, что ранее НикВести писали, что компания «Южный город», связанная с бывшим вице-мэром Николаева Романом Васюковым, выиграла два тендера на разработку проектно-сметной документации по реконструкции Флотского бульвара и Парка Победыв Николаеве на общую сумму почти 3,5 миллиона гривен. Тогда, несмотря на то, что компания «Южный город» дала самое высокое предложение по стоимости выполнения работ, тендерный комитет Департамента ЖКХ признал ее победителем торгов.

При этом, как и в этот раз, на фирме на постоянной основе работало всего несколько человек. В тендерной документации компания «Южный город» предоставила данные о двух сотрудниках: это директор Лариса Перцула и инженер-проектировщик Александр Новиков, который работает по трудовому договору.

Как сообщалось, в ОГА объявили тендеры на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию взрослой (за 19,7 миллиона гривен) и детской (11,3 миллиона) областных больниц. 29 сентября облсовет выделил на проекты по 2 миллиона гривен, еще 6 миллионов предусмотрены из госбюджета.

Глава облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что примерно 20 миллионов гривен, которых не хватает на оплату проектов реконструкции взрослой и детской областных больниц, ОГА будет просить у Николаевского облсовета. Если депутаты откажут — поддержку будут искать у нардепов.

Ранее губернатор Николаевщины Виталий Ким пообещал депутатам, что из госбюджета выделят деньги на реконструкцию 4-х объектов — областного яхт-клуба, спортивной базы «Спартак» и двух областных больниц.

Перед этим в ОГА заявили о том, что государство даст 1 миллиард 150 миллионов гривен на реконструкцию областной клинической и областной детской больниц.

Напомним также, что недавно выяснилось, что Николаевская облгосадминистрация потратила на установку гигантского флага деньги, выделенные областным и городским советом на реконструкцию сквера «Юных героев».