Депутатам облсовета предлагают выделить по 2 миллиона гривен на разработку проектов реконструкции областной клинической и детской областной больниц, расположенных в Николаеве.

Соответствующие изменения в бюджет области на 2021 год планируют рассмотреть на следующей сессии облсовета, пишут НикВести.

Проект изменений в бюджет

Также Николаевская ОГА предложила внести данные проекты в программу соцэконом развития.

Проект изменений в программу соцэконом развития

На заседании комиссии облсовета по вопросам образования и науки замдиректора Департамента градостроительства, архитектуры, капстроительства и сопровождения проектов ОГА Александр Нефедов рассказал, что Министерство здравоохранения хочет выделить финансирование на ремонт двух больниц в следующем году.

— МОЗ согласовывает предложение Николаевской областной государственной администрации и предлагает включить эти объекты в финансирование в 2022 году, — отметил он.

Он зачитал письмо от Минздрава, в котором говорится, что на реконструкцию Николаевской областной клинической больницы собираются выделить из госбюджета 600 миллионов гривен, а детской областной больницы — 550 миллионов.

Замглавы облсовета, представитель «ОПЗЖ» Владимир Фроленко, присутствовавший на комиссии, заявил, что считает выделение 4 миллионов гривен из областного бюджета на разработку проектов нецелесообразным, поскольку на Николаевщине и так много недостроев.

— А почему вы начинаете новое строительство, если у вас незакончены еще старые объекты? Почему вы сегодня не привлекаете средства из государственного бюджета, чтобы закончить старые начатые объекты, а вы уже новые хотите внедрять? Недостроев в Николаевской области на полмиллиарда, а вы опять хотите нас затянуть в какие-то стройки, — сказал он.

Александр Нефедов повторил, что такая инициатива поступила от МОЗ. В ответ Владимир Фроленко поинтересовался, есть ли гарантийное письмо от министерства, что средства в сумме более миллиарда гривен будут выделены. Чиновник ОГА отметил, что такого письма нет.

Выделение средств на разработку проектов поддержал член комиссии, депутат от «Слуги Народа» Антон Табунщик.

— Мы сейчас рассматриваем возможность и стратегический документ с учетом того, что мы можем включить в программу возможное мероприятие, которое потом предусматривает процедуры на бюджетной комиссии по фактическому выделению средств. Если мы сейчас этого не поддержим, не проголосуем, у нас такой возможности не будет. И мы непосредственно лишим Николаевщину возможности получить больше миллиарда гривен бюджетных средств, — сказал он.

Глава комиссии, член фракции «ОПЗЖ» Евгений Горбуров предложил не поддерживать изменения в программу, пока не будет гарантийного письма от Минздрава.

— Они сейчас снимут с нас остатков 2 миллиона, потом еще 2 миллиона. Это только на начало разработки проекта, это же не окончательная стоимость разработки проектной документации. Она может в разы увеличиться. Я считаю, что вопрос недостаточно подготовлен. Когда будут гарантийные письма Министерства здравоохранения, что они гарантируют, тогда и рассмотрим, — сказал он.

И.о. начальника управления здравоохранения облгосадминистрации Олег Бабин, в свою очередь, рассказал, что средства МОЗ решило выделить в том числе в связи с планами создать на базе детской больницы Южный центр онкогематологии и трансплантации. Также он отметил, что вопрос на сессию выносится в связи с решениями Офиса Президента и МОЗ.

— Этот вопрос выносился согласно решению Офиса Президента и заданию МОЗ. Мы выезжали в Киев, чтобы с МОЗ и ОП решить вопросы реконструкции. Это рассматривалось около месяца. И мы одна из областей, которой решили выделить эти средства для реконструкции двух больниц. Потому что в нашей детской больнице есть отделение онкогематологии. Но состояние онкогематологической помощи в соседних областях очень плохое. Планируется создание регионального Южного центра онкогематологии и трансплантации на базе Николаевской областной детской больницы, — сказал он.

По словам чиновника, если депутаты не выделять деньги на проектно-сметную документацию, и она не будет сделана, государство не даст финансирование.

В итоге члены комиссии не смогли набрать голосов за снятие проекта изменений в программу соцэконом развития с сессии, однако и согласован он не был. Олег Бабин отметил, что свяжется с МОЗ и расскажет о сложившейся ситуации.

Ранее глава облсовета Анна Замазеева сообщила, что на базе Николаевской областной детской больницы планируют создать Южный межрегиональный центр детской онкогематологии и трансплантологии.

Также сообщалось, что 9 и 10 августа в Николаевской области успешно прошли первые операции с временной остановкой сердца. Анна Замазеева рассказала о закупке нового оборудования в Николаевскую областную больницу для проведения кардиохирургических, нейрохирургических и травматологических операций. По ее словам, николаевские врачи, после прохождения обучения, смогут самостоятельно выполнять сложные плановые операции на сердце на базе областной больницы.