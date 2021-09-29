Николаевский областной совет со второй попытки внес изменения в бюджет на 2021 год, которые предполагают выделение 6 миллионов гривен на проекты реконструкции детской и взрослой больниц, а также набережной в яхт-клубе.

Соответствующее решение приняли на сессии 29 сентября, сообщают НикВести.

Отметим, что сначала облсовет внес изменения в программу соцэконом развития, добавив туда эти объекты.

Как сообщалось ранее, губернатор Николаевщины Виталий Ким заверил депутатов, что из госбюджета выделят деньги на реконструкцию 4-х объектов — областного яхт-клуба, спортивной базы «Спартак» и двух областных больниц. Отметим, что «Спартак» пока не вносили в программу.

Директор департамента финансов Николаевской облгосадминистрации Вадим Ищенко рассказал, что базу и яхт-клуб будут ремонтировать согласно планам зонирования территории Николаева, который сейчас находится на утверждении.

— Город Николаев как областной центр имеет градостроительную документацию, утверждённый генеральный план, утверждённый план зонирования. На стадии утверждения два детальных плана территорий города Николаев, которые включают в себя территорию прибрежной зоны от Варваровского моста до 6-го причала, это почти до ЧСЗ, где предусматривается строительство набережных, объектов порта, развлекательных заведений, велодорожек, пешеходных зон. Детальный план на стадии утверждения, и он включает в себя реконструкцию этих объектов по яхт-клубу. Также в 3 и 4 очереди реконструкции прибрежных объектов — «Спартак», где учитываются пожелания, рекомендации и поручения группы по развитию фристайла. Мы будем их учитывать для сохранения спортивного потенциала нашего города. И по фристайлу, и по другим видам спорта — парусным, гребле. Это все входит в наш совместный проект вместе с Николаевом. Это земли государственной, коммунальной собственности области и города. Там есть деление и это учитывается в наших планах, — рассказал он.

Отметим, что принять изменения в бюджет, предполагающие финансирование проектно-сметной документации по больницам и яхт-клубу, депутатам удалось только со второй попытки.

Сначала проект поддержали только 26 человек при необходимых 33 голосах. Отметим, что в изменения в бюджет вошло и выделение 500 тысяч на винодельческий форум. Как сообщалось, ранее депутаты дважды не поддержали соответствующие изменения в Программу охраны окружающей среды, а депутат от «Слуги Народа» Антон Табунщик просил коллег переголосовать.

Замглавы облсовета, в свою очередь, выступал против выделения данных средств. Он предложил направить деньги Областному дворцу культуры. После этого депутат от «Пропозиції» Александр Мосин предложил выделить ОДК 200 тысяч. Его предложение поддержали 40 членов облсовета. Только после этого проект изменений в бюджет был повторно поставлен на голосование и принят 37 голосами «за».

Ранее в ОГА заявили о том, что государство даст 1 миллиард 150 миллионов гривен на реконструкцию областной клинической и областной детской больниц. Облгосадминистрации предложила депутатам добавить эти объекты в программу соцэконом развития, а также выделить 4 миллиона на разработку проектно-сметной документации.

Отметим, что весной стало известно, что областная власть планирует передать в собственность Николаева имущественный комплекс водноспортивной базы «Спартак». Этим фактом были возмущены активисты, которые в свое время добились возвращения базы из частной собственности общине области.

В мае олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко считает, что государство должно профинансировать строительство спортивного центра в Николаеве в рамках президентской программы. Он убежден, что такой центр должен располагаться на территории «Спартака».