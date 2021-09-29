Депутат Николаевского облсовета от партии «Оппозиционная платформа – «За жизнь» Владимир Фроленко возмутился, что облсовет выделит на проведение форума виноделия 500 тысяч гривен.

Такое мнение он выразил в ходе заседания сессии облсовета сегодня, 29 сентября, пишут НикВести.

На рассмотрение депутатов был вынесен вопрос о внесении изменений в Программу охраны окружающей среды, которыми предусмотрено выделение 500 тысяч гривен на проведение Всеукраинского форума виноделия на Николаевщине. Депутат от партии «Оппозиционная платформа – «За жизнь» Владимир Фроленко возмутился данному предложению и заявил, что эти деньги можно направить на ремонт Николаевского областного дворца культуры.

— Есть предложение провести этот фестиваль в областном дворце культуры. Последний текущий ремонт фойе первого этажа проводился в 2001 году, второй этаж не видел ремонта со дня открытия дворца 67-го года. Концертный зал не ремонтировался больше 30-ти лет, но они просят помощи. Они пишут: «Услышьте нас. Дворец – это наша общая собственность, тут мы воспитываем наше будущее». Они прислали письмо и просят всего 200 тысяч гривен для разработки стадии «эскизный проект», который даст возможность в следующем году поучаствовать в ГФРР. Мы не можем найти 200 тысяч гривен, но на фестиваль вина находим 500 тысяч гривен. Это правильно или нет?, – сказал Владимир Фроленко.

Владимир Фроленко

При этом глава облсовета Анна Замазеева призвала депутатов поддержать данное решение: «Надо сейчас поддержать этот форум, который важен для нашей области, потому что наша область постоянно недолюблена. Мы мало проводим таким мероприятий для популяризации нашей области».

— Давайте лучше в интернаты отдадим 500 тысяч гривен, а то у нас одни форумы, форумы, а толку никакого нет, – добавил Владимир Фроленко.

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким также призвал депутатов поддержать данный проект решения и отметил, что форум виноделия на Николаевщине проведут даже без выделения средств на данное мероприятие.

— Во-первых этот форум не проводился в Николаевской области никогда. (...) Во-вторых, я не знал, что у нас есть такие проблемы с ОДК. Я разберусь лично, почему просят 200 тысяч гривен, когда об этом не говорили. Я лично разберусь с директором по этой ситуации. Прошу поддержать этот вопрос, хотя мы проведем его и так, без 500 тысяч гривен. Я вам говорю, – сказал Виталий Ким.

После этого вопрос внесения изменений в Программу был поставлен на голосование, однако не набрал необходимого количества голосов: «за» проголосовали 28 депутатов, «против» – 2, воздержались – 6 и не голосовали 15 депутатов.

Виталий Ким

Владимир Фроленко после голосования обратился к главврачу Николаевской областной детской больницы, депутату от «За майбутнє» Александру Плиткину, который голосовал «за» данный проект решения и заявил, что приедет в медучреждение, которое он возглавляет, чтобы проверить готовность его ремонта.

— Ещё хочу добавить по этому вопросу господину Плиткину. Вот я приеду к Вам 1 февраля и проверю как отделение детское будет закончено. Это я так, просто, а то он поддерживает, чтобы 500 тысяч гривен отдать на гулянки, – обратиться к депутату Владимир Фроленко.

После этого вопрос внесения изменений в Программу был повторно поставлен на голосование, однако также не набрал необходимого количества голосов: «за» проголосовали 30 депутатов, «против» – 1, воздержались – 5 и не голосовали 15 депутатов.

Глава облсовета Анна Замазеева объявила перерыв в заседании сессии, после окончания которого депутат от «Слуги народа» Антон Табунщик предложил ещё раз поставить вопрос о внесении изменений в Комплексную программу охраны окружающей среды, для принятия которого в последний раз не хватило одного голоса.

— К нам с коллегами дошла информация, что один из депутатов или ошибочно выразился или у него не сработал кнопка. Поэтому предлагаю рассмотреть пятый вопрос после повестки дня ещё с позицией депутата Татьяны Демченко, – сказал Антон Табунщик.

Антон Табунщик

Данное предложение возмутило Владимира Фроленко. В частности, он заявил, что регламент проведения сессии не позволяет ставить трижды на рассмотрение один и тот же вопрос.

— Согласно нашему регламенту, если вопрос не проходит два раза, третий раз мы его не ставим. Давайте будем соблюдать регламент. Послушай, если ты себя так сейчас будешь вести, наша фракция вообще встанет и уйдет с сессии, понял? Задолбали уже, бл*ть, сколько можно? Мы сейчас уйдем, выйдем из зала и ведите сессию сами! Вы посмотрите на них!, – обратился Владимир Фроленко к депутату Антону Табунщику.

В результате предложение депутата Антона Табунщика поддержано не было.

Напомним, что в последний месяц осени Николаев будет принимать VI Национальный винный форум, гостями которого станут ведущие специалисты отрасли из французского региона Бордо.