Олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко считает, что государство должно профинансировать строительство спортивного центра в Николаеве в рамках президентской программы.

Об этом он сказал во время заседания комиссии Николаевского облсовета по вопросам молодежи и спорта в четверг, 13 мая, передает корреспондент НикВести.

По мнению спортсмена, финансирование на строительство центра по фристайлу нужно искать в государственном бюджете. Он напомнил, что Владимир Зеленский обещал построить в каждом областном центре по спортивному магниту.

— Надо смотреть, чего мы хотим от этого всего. Понятно, что первое, чего мы хотим, чтобы фристайл оставался в Украине как вид спорта. Причем, это не просто вид спорта, это шесть комплектов олимпийских дисциплин. Это огромное количество перспективных олимпийских чемпионов для Николаевской области. Мы хотим олимпийский центр по подготовке этого вида спорта. Сам собой, это огромнейшие деньги. Кто это может сделать? Программа президента, которую он озвучил: магнит в каждую область для спортсмена. Спортсмен есть олимпийский чемпион. Мы можем претендовать на эту программу. Фристайл исторически был в Николаеве. Все условия для того, чтобы попросить построить нам в Николаеве этот объект, — сказал Александр Абраменко.

Глава облсовета Анна Замазеева поинтересовался, где спортсмен видит место размещения такого центра и обязательно ли для это использовать базу «Спартак».

— Я не в курсе, где мы еще можем это сделать. Я не слышал этого. Так как исторически это было то место, есть ли смысл что-либо менять, — ответил он.

Анна Замазеева сказала, что таким бы местом мог стать парк Победы. Глава комиссии Евгений Горбуров отметил, что парк Победы не слишком подходящее место, поскольку он определен местом для отдыха горожан.

Александр Абраменко, в свою очередь, убежден, что центр должен располагаться на территории «Спартака».

— Я считаю, если эта земля использовалась под объект спортивный, то она должна и использоваться под него. Зачем выдумывать что-то новое, — сказал он.

Также спортсмен отметил, что если государство выделит деньги, строить нужно «по максимуму», а если нет — обеспечить силами области хотя бы минимальные условия для тренировок.

— Все зависит от того, как мы к этому подходим. Если мы будем пытаться своими силами это сделать, понятно, что сил у нас мало. Финансов мало. Сделать мы сможем малое. Если это будет государственная программа, это будет максимальное финансирование. Поэтому и комплекс будет образцовый. Все зависит от того, что мы сможем получить от государства. Если мы получаем от государства, значит нужно делать максимально — современный комплекс со всеми условиями. Если мы получим минимальную поддержку, то понятно дело, надо делать хоть что-то, чтобы фристайл существовал как вид спорта. Чтобы могли тренироваться в зале, готовиться к прыжкам, а потом их вывозили за границу на сборы, если трамплин не удастся построить, — отметил чемпион.

Отметим, что осенью 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке проектов-«магнитов» для туризма, фанатов спорта, бизнеса в разных регионах Украины.

Вместе с тем, в декабре 2018 президент Владимир Зеленский поделился, что хотел бы, чтобы в городе Николаев построили новый дворец спорта европейского уровня.

Позже, в июле 2019 года мэр Николаева Александр Сенкевич поддержал его идею относительно строительства в городе Дворца водных видов спорта.

В феврале 2021 года в Николаеве презентовали проект строительства современного спортивного комплекса по фристайлу.

Ранее сообщалось, что областная власть планирует передать в собственность Николаева имущественный комплекс водноспортивной базы «Спартак». Этим фактом возмущены активисты, которые в свое время добились возвращения базы из частной собственности общине области.

Напомним, что в Николаеве проводят набор детей 2010-2015 года рождения на занятия по фристайлу. Предполагается, что занятия начнутся в сентябре, а первую тренировку новичкам проведет олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко.