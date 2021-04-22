Областная власть планирует передать в собственность Николаева имущественный комплекс водноспортивной базы «Спартак». Этим фактом возмущены активисты, которые в свое время добились возвращения базы из частной собственности общине области.

Об этом говорится в сюжете телеканала «НИС-ТВ».

— Проект решения планируют включить в повестку дня сессии, которая состоится (сегодня 22 апреля, — прим.), о предоставлении согласия на принятие в коммунальную собственность территориальной общины города Николаева, — заявил активист Игорь Филькинштейн.

Общественники также недовольны актуальным состоянием «Спартака». За время пребывания в областной собственности база продолжила разрушаться, ничего не было предпринято для ее развития.

Активисты после долгого обсуждения приняли решение задать вопросы о будущем «Спартака» лично главе Николаевской облгосадминистрации Виталию Киму. Они хотят понять, какие планы у областной власти относительно перспектив базы.

— Вижу, что целенаправленно эта школа убивается. Убивается из-за того, что хорошая земля в центре города? Пусть ответят: будут что-то делать или нет? «Нам это неинтересно. Эту школу мы закрываем. Все, фристайл мы похоронили», — высказался отец николаевского олимпийского чемпиона по фристайлу Владимир Абраменко.

Напомним, в марте 2019 года стало известно, что все документы для процедуры передачи водноспортивной базы «Спартак» в собственность города — готовы. В дальнейшем это позволит на ее основе создать коммунальное предприятие.

Кроме того, отмечалось, что в бюджете области отдельной строки финансирования водноспортивной базы «Спартак» не было. В рамках НОК ДЮСШ областной совет выделял деньги на оплату заработных плат сотрудникам, аренду кортов для проведения занятий и погашение коммунальных расходов.