Детский городок «Сказка» в Николаеве фактически был передан в аренду на 5 лет ФОП «Скрыпин А.А.» за 51 тысячу гривен в месяц, минуя процедуру аренды коммунального имущества, под видом «конкурса на проведение предпринимательской деятельности».

Это следует из диалога главы депутатской комиссии по вопросам законности Елены Киселевой с и.о. руководителя коммунального учреждения «Детский городок «Сказка» Натальи Федец, — сообщают НикВести.

Глава комиссии Елена Киселева в начале обсуждения уточнила, что городской совет не принимал ни одного решения по данному объекту.

— Есть 2 решения. Решение исполкома об утверждении положения о конкурсном отборе субъектов хозяйствования для ведения предпринимательской деятельности на территории бюджетного учреждения Николаевского горсовета культурно-игровой комплекс «Сказка», обращаю внимание, что это решение исполкома от 27 июня 2019 года. Далее для реализации этого решения принято распоряжение городского головы от 16 июля 2020 года «О создании конкурсной комиссии»... Ключевой момент, в самом договоре содержится то, что данный договор не является договором передачи в аренду как объекта, так и земельного участка. В данном случае распоряжение коммунальной собственностью, имущественным комплексом и землей, не осуществляется. Это решение принимается без участия депутатского корпуса, — сказала Елена Киселева. — Чья была идея отдать в аренду «Сказку»? — спросил депутат Артем Ильюк. — Во-первых, эта идея давно была, мы начали еще в 2019 году, заканчивались договоры, которые были действительны на тот период. Начали решать этот вопрос, чтобы конкурс провести, — ответила Наталья Федец.

Далее Елена Киселева поинтересовалась у Натальи Федец, сколько соискателей приняли участие в конкурсе. Прозвучало, что на конкурс зарегистрировались 13 субъектов.

Как сообщалось, Елена Киселева предложила в пятницу провести выездное заседание комиссии по этике и комиссии по ЖКХ; затребовать положение о детском городке «Сказка»; затребовать у управления земельных ресурсов проект отведения участка; у общего отдела затребовать материалы под решение исполкома о конкурсной комиссии; затребовать перечень всех конкурсных предложений от всех соискателей; затребовать копию паспорта БТИ; затребовать концепцию развития «Сказки». Депутаты ее поддержали.