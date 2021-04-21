В пятницу, 23 апреля, члены депутатских комиссии горсовета Николаева по вопросам этики и по вопросам ЖКХ проведут совместное выездное заседание на территории детского городка «Сказка». Депутаты хотят на месте проверить конкурсные документы, в результате которого «Сказку» на 5 лет отдали ФОП «Скрыпин А. А.».

Об этом речь шла на заседании постоянной комиссии горсовета по правам человека, детей, семьи, законности, гласности, антикоррупционной политики, местного самоуправления, депутатской деятельности и этики в среду, 21 апреля, передают НикВести.

Глава комиссии Елена Киселева в начале обсуждения уточнила, что городской совет не принимал ни одного решения по данному объекту.

— Есть 2 решения. Решение исполкома об утверждении положения о конкурсном отборе субъектов хозяйствования для ведения предпринимательской деятельности на территории бюджетного учреждения Николаевского горсовета культурно-игровой комплекс «Сказка», обращаю внимание, что это решение исполкома от 27 июня 2019 года. Далее для реализации этого решения принято распоряжение городского головы от 16 июля 2020 года «О создании конкурсной комиссии»... Ключевой момент, в самом договоре содержится то, что данный договор не является договором передачи в аренду как объекта, так и земельного участка. В данном случае распоряжение коммунальной собственностью, имущественным комплексом и землей, не осуществляется. Это решение принимается без участия депутатского корпуса, - сказала Елена Киселева. — Чья была идея отдать в аренду «Сказку»? – спросил депутат Артем Ильюк. — Во-первых, эта идея давно была, мы начали еще в 2019 году, заканчивались договоры, которые были действительны на тот период. Начали решать этот вопрос, чтобы конкурс провести, - ответила исполняющая обязанности директора детского городка «Сказка» Наталья Федец.

Далее Елена Киселева поинтересовалась у Натальи Федец, сколько соискателей приняли участие в конкурсе. Прозвучало, что на конкурс зарегистрировались 13 субъектов.

Она рассказала, что конкурс прошел 24 февраля. Решение приняла конкурсная комиссия в составе: Юрий Любаров, начальник управления культуры горсовета; Татьяна Чушкина, заместитель начальника отдела аренды коммунального имущества; Александр Курляк, заместитель директора департамента экономического развития; Владимир Гончаров, начальник отдела предотвращения и выявления коррупции и Наталья Федец.

— Конкурс начался с того, что мы начали открывать конверты с конкурсными предложениями, разложили их по зонированию, а далее всех выслушивали. Они представляли свои документы, вложенные в конверт, если было видео презентации, то они также могли представить его. Во время выступления оглашалось предложение по размере платы. Также каждый предприниматель мог представить дополнительные обязательства, которые он возьмет. Например, озеленение какой-то зоны, благоустройство. По каждому голосовала комиссия, все протоколом фиксировали. Далее комиссия принимала решение, каждое предложение рассматривала отдельно. Лучшим было предложение от ФОП «Скрыпин А.», - рассказала подробности конкурса Наталья Федец.

По поводу договора аренды, то она рассказала, что его разработали юристы детского городка «Сказка».

В итоге, Елена Киселева вынесла на голосование следующие предложения: в пятницу провести выездное заседание комиссии по этике и комиссии по ЖКХ; затребовать положение о детском городке «Сказка»; затребовать у управления земельных ресурсов проект отведения участка; у общего отдела затребовать материалы под решение исполкома о конкурсной комиссии; затребовать перечень всех конкурсных предложений от всех соискателей; затребовать копию паспорта БТИ; затребовать концепцию развития «Сказки».

Депутаты ее поддержали.

До этого депутат Владислав Чайка в соцсети опубликовал часть конкурсной документации.

Как сообщалось, в Николаеве объявили конкурсный отбор для занятия предпринимательской деятельностью на территории Детского городка «Сказка».

В свою очередь, заместитель городского головы Виталий Луков назвал конкурс эффективным управлением коммунальным имуществом.

Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что эффективный управленец, который возьмет детский городок «Сказка» в аренду, сможет улучшить качество развлекательных услуг и аттракционов.

Как сообщалось, 1 марта Николаевский городской совет объявил победителя конкурса на отбор субъектов хозяйствования для осуществления предпринимательской деятельности на территории детского городка «Сказка». Им стал Александр Скрыпин (ФОП «Скрыпин А. А.»)

Отметим, что согласно данным Минюста, Александр Скрыпин является совладельцем ООО «Аттракцион-Инвест». Именно это предприятие уже несколько лет подряд занимается организацией новогодней ярмарки на Соборной, а также устанавливает там аттракционы и каток.

Также известно, что в декабре 2017 года мэрия Николаева без конкурса отдала данной фирме место под каток и заплатила за него 1,5 миллиона гривен за электричество.