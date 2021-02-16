Заместитель городского головы Виталий Луков назвал конкурс на занятие предпринимательской деятельностью на территории Детского городка «Сказка» эффективным управлением имуществом.

Об этом он сказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Как сообщалось, территорию городка отдадут в аренду по зонам. Однако, кроме занятия предпринимательством, арендаторы будут обязаны заниматься декоративным оформлением городка и развитием его инфраструктуры. Также среди обязательных условий конкурса — гарантии безопасности посетителей «Сказки», соблюдение всех требований к объектам, которые разместят в городке.

— Уже выставлены объявления о конкурсе для того, чтобы привлечь туда эффективного арендатора, который будет предоставлять качественные услуги для отдыха детей. Фактически, в Николаеве нет такого места публичного, своего рода «маленького Диснейленда», где можно отдохнуть и родителям, и детям, и родителям с детьми, и родителям от детей, и детям от родителей, — сказал он.

Также Виталий Луков добавил, что ежегодно город тратит миллионы на содержание комплекса, однако ощутимого эффекта это не приносит.

— Это будет очень интересный момент, который увидят много людей. И я надеюсь, что в мае — к началу лета «Сказка» будет другой. Она будет действительно сказкой для детей. Это все эффективное управление имуществом. Больше 5,5 миллионов гривен обходится «Сказка» бюджету, а эффекта от нее такого, какого мы ожидаем, от нее нет. Кроме хороших воспоминаний о «когда-то». Это непросто. Я понимаю, что там будет политическое давление на городского голову, но мне нравится его стойкость в этом вопросе. Это очень правильно, — добавил он.

Ранее сообщалось, что в детском городке «Сказка» в Николаеве завершили ремонт корабля, который длился с 2017 года.

После житель Николаева возмутился тому, в каком состоянии находятся корабль и чаша бассейна в детском городке «Сказка», реконструкцию которых завершили месяц назад.