В Николаеве объявили конкурсный отбор для занятия предпринимательской деятельностью на территории Детского городка «Сказка».

Объявление о конкурсе разместили 1 февраля на сайте Николаевского горсовета.

Исполняющая обязанности директора «Сказки» Наталья Федец пояснила, что такой конкурс будет проводиться впервые. Ранее предприниматели работали на основе договоров о занятии хоздеятельностью. Цель конкурса — развитие инфраструктуры комплекса.

Территорию городка отдадут в аренду по зонам. Однако, кроме занятия предпринимательством, арендаторы будут обязаны заниматься декоративным оформлением городка и развитием его инфраструктуры. Также среди обязательных условий конкурса — гарантии безопасности посетителей «Сказки», соблюдение всех требований к объектам, которые разместят в городке.

Сейчас продолжается процесс приема документов. 24 февраля конкурсная комиссия вскроет конверты с заявками и документами, после чего их рассмотрит.

Ранее сообщалось, что в детском городке «Сказка» в Николаеве завершили ремонт корабля, который длился с 2017 года.

После житель Николаева возмутился тому, в каком состоянии находятся корабль и чаша бассейна в детском городке «Сказка», реконструкцию которых завершили месяц назад.