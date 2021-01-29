Житель Николаева возмутился тому, в каком состоянии находятся корабль и чаша бассейна в детском городке «Сказка», реконструкцию которых завершили месяц назад.

Соответствующие фотографии николаевец Александр Плюснин опубликовал в группе «Contact Center при Николаевском городском совете» в Facebook.

Александр Плюснин отметил, что часть элементов корабля не были полностью закрашены, а его палуба проржавела и пошла «волнами». Также, по его словам, есть вопросы к безопасности самого объекта, так как некоторые элементы корабля закреплены обыкновенной проволокой.

Николаевец указал на недостатки недавно отремонтированной чаши бассейна, та как на ней также образовался налет из ржавчины, а декоративные волны, которыми она украшена, придется каждый год перекрашивать.

Стоит отметить, что за три года на ремонт корабля в детском городке «Сказка» потратили 6 210 600 гривен.

Напомним, что ремонт детского городка завершили в начале 2021 года.

Ранее сообщалось, что компания «Антарес–БУД» победила в торгах по реконструкции корабля на сумму в 2 миллиона 274 тысячи 678 гривен. Работы подрядчик должен был выполнить до 31 декабря 2017 года, однако в сроки компания так и не уложилась.

В июне 2019 года коммунальное учреждение «Культурно-игровой комплекс Детский городок «Сказка» объявило новые торги по реконструкции корабля с ожидаемой стоимостью работ в 3 миллиона 666 тысяч 712 гривен. Победу, как и в предыдущем тендере, одержала компания «Антарес–БУД».

В интервью НикВести архитектор, спроектировавший детский городок, Вадим Попов, заявил, что реконструкция «Сказки», которая идет уже несколько лет, приведет к ее разрушению и превратит в такой же долгострой, как и сквер «Сердце города».

В июне 2020 года депутаты Николаевского городского совета согласовали выделение 2 миллионов 700 тысяч гривен на завершения капитального ремонта фонтана вокруг корабля в детском городке «Сказка», который длится уже 3 года.

В июле 2020 года стало известно, что в Николаеве возобновили ремонтные работы по реконструкции корабля в детском городке «Сказка». Завершить объект планировалось к 1 октября 2020 года.

В ноябре 2020 года начальник Управления культуры Николаевского горсовета Юрий Любаров заявил, что ремонт капитального ремонта фонтана вокруг корабля в детском городке «Сказка» подходит к концу, а в середине декабря строительный забор, который стоял три года, будет демонтирован.

Также сообщалось, что ремонт корабля в детском городке «Сказка» в Николаеве, который длится с 2017 года, планируют завершить в декабре 2020 года.