Глава Управления культуры Николаевского горсовета Юрий Любаров заявил, что ремонт капитального ремонта фонтана вокруг корабля в детском городке «Сказка» подходит к концу, и в середине декабря строительный забор, который стоял три года, будет демонтирован.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

— Выполненный в 1981-82 годах бассейн к нашему времени треснул и совершенно не держал воду. Насосная система отсутствовала как таковая. Вода из рыбок текла самотеком. После вскрытия старой чаши (никаких чертежей не сохранилось) выяснилось что придется не ремонтировать ее, а фактически построить новую, что и было сделано после корректировки проекта. Теперь он будет красивый, с подсветкой и насосной системой с фильтрацией и очисткой воды, — заявил чиновник.

Юрий Любаров отметил, что сейчас рабочие укладывают плитку, монтируются декоративные элементы, а весной планируется завершить благоустройство вокруг бассейна.

Напомним, что в 2017 году компания «Антарес–БУД» победила в торгах по реконструкции корабля на сумму в 2 миллиона 274 тысячи 678 гривен. Работы подрядчик должен был выполнить до 31 декабря 2017 года, однако в сроки компания так и не уложилась.

В июне 2019 года коммунальное учреждение «Культурно-игровой комплекс Детский городок «Сказка» объявило новые торги по реконструкции корабля с ожидаемой стоимостью работ в 3 миллиона 666 тысяч 712 гривен. Победу, как и в предыдущем тендере, одержала компания «Антарес–БУД».

В интервью НикВести архитектор, спроектировавший детский городок, Вадим Попов, заявил, что реконструкция «Сказки», которая идет уже несколько лет, приведет к ее разрушению и превратит в такой же долгострой, как и сквер «Сердце города».

В июне 2020 года депутаты Николаевского городского совета согласовали выделение 2 миллионов 700 тысяч гривен на завершения капитального ремонта фонтана вокруг корабля в детском городке «Сказка», который длится уже 3 года.

В июле 2020 года стало известно, что в Николаеве возобновили ремонтные работы по реконструкции корабля в детском городке «Сказка». Завершить объект планировалось к 1 октября 2020 года.