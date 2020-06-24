В Николаеве возобновили ремонтные работы по реконструкции корабля в детском городке «Сказка». Завершить объект планируется к 1 октября 2020 года.

Об этом пишет Отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

Как известно, депутаты Николаевского городского совета согласовали выделение 2 миллионов 700 тысяч гривен на завершения капитального ремонта фонтана вокруг корабля в детском городке «Сказка», который длится уже 3 года.

Сообщается, что ход реконструкции на территории детского городка «Сказка» проверили мэр Николаева Сенкевич, вице-мэр Владимир Крыленко и начальник управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия Юрий Любаров.

Как рассказал Юрий Любаров, в бассейне вокруг корабля установят современную систему насосов, что обеспечит циркуляцию воды, прогоняя ее через фильтры — вода в бассейне будет чистая и безопасная. При этом, территорию вокруг гавани тоже приведут в порядок, установят новые фонари и лавочки.

Отмечается, что подрядчик обязался сдать отремонтированный объект к 1 октября 2020 года.

Директор детского городка «Сказка» Наталья Дымчишина рассказала, что на территории «Сказки» вскоре появится пожарная машина.

— Мы активно работаем над благоустройством, высаживаем много растений, особенно хвойных, чтобы даже зимой «Сказка» радовала посетителей своим видом. Газоны с капельным поливом, интересные фонтанчики. Хотим, чтобы городок позиционировали как минидендропарк. Скоро удивим малышей новым интересным объектом — настоящей пожарной машине, которую подарят нам сотрудники МЧС, - сказала Наталья Дымчишина.

Напомним, что в 2017 году компания «Антарес–БУД» победила в торгах по реконструкции корабля на сумму в 2 миллиона 274 тысячи 678 гривен. Работы подрядчик должен был выполнить до 31 декабря 2017 года, однако в сроки компания так и не уложилась.

В июне 2019 года коммунальное учреждение «Культурно-игровой комплекс Детский городок «Сказка» объявило новые торги по реконструкции корабля с ожидаемой стоимостью работ в 3 миллиона 666 тысяч 712 гривен. Победу, как и в предыдущем тендере, одержала компания «Антарес–БУД».

Напомним, что в интервью НикВести архитектор, спроектировавший детский городок, Вадим Попов, заявил, что реконструкция «Сказки», которая идет уже несколько лет, приведет к ее разрушению и превратит в такой же долгострой, как и сквер «Сердце города».