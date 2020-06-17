Депутаты Николаевского городского совета согласовали выделение 2 миллионов 700 тысяч гривен на завершения капитального ремонта фонтана вокруг корабля в детском городке «Сказка», который длится уже 3 года.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал начальник управления культуры Николаевского горсовета Юрий Любаров.

Сегодня, 12 июня, депутаты на сессии городского совета согласовали перераспределение 69,4 миллионов гривен из бюджета Николаева на 2020 года. В частности, как отмечает Юрий Любаров, депутаты согласовали выделение финансирование на завершение работ в детском городке «Сказка».

Отметим, что в 2017 году компания «Антарес–БУД» победила в торгах по реконструкции корабля на сумму в 2 миллиона 274 тысячи 678 гривен. Работы подрядчик должен был выполнить до 31 декабря 2017 года, однако в сроки компания так и не уложилась.

В июне 2019 года коммунальное учреждение «Культурно-игровой комплекс Детский городок «Сказка» объявило новые торги по реконструкции корабля с ожидаемой стоимостью работ в 3 миллиона 666 тысяч 712 гривен. Победу, как и в предыдущем тендере, одержала компания «Антарес–БУД».

Напомним, что в интервью НикВести архитектор, спроектировавший детский городок, Вадим Попов, заявил, что реконструкция «Сказки», которая идет уже несколько лет, приведет к ее разрушению и превратит в такой же долгострой, как и сквер «Сердце города».