Депутаты Николаевского городского совета согласовали перераспределение 69,4 миллионов гривен из городского бюджета на 2020 года.

Об этом стало известно сегодня, 17 июня, в ходе заседания сессии Николаевского городского совета, передает корреспондент НикВести.

Во время обсуждения вопроса о перераспределении бюджета глава бюджетной комиссии Александр Бернацкий зачитал предложения депутатов по внесению изменений в проект решения.

Так, Елена Киселева предложила направить на капитальный ремонт музыкальной школы №8 1,5 миллиона гривен, которые планировали потратить на закупку иллюминации и празднование Нового года.

Депутат Сергей Кантор предложил выделить деньги на спортивную школу футбольного клуба «МФК» 2,1 миллиона гривен, а также на окончание ремонта обогрева поля Центрального городского стадиона в размере 3,1 миллионов гривен.

В свою очередь депутат Артем Грозов предложил перенаправить деньги запланированные на ремонт 1-го Прибугского переулка на ремонт переулка Беляева. Его коллега депутат Станислав Мишкур предложил перераспределить деньги и погасить долги на коммунальном предприятии «Дорога» и ЖЭКе «Пивдень».

В итоге, в ходе гословани депутаты одобрили только предложение Елены Киселевой и вместе с этой правкой и поддержали проект перераспределения 69,4 миллионов гривен с правкой депутата Елены Киселевой.

Напомним, Николаевский городской совет на сессии, которая прошла 12 июня, не рассмотрел проект решения о внесении изменений в бюджет города. После провального голосования за правки в программу мэр Николаева Александр Сенкевич предложил объявить перерыв в заседании и продолжить его на этой неделе.

Отметим, что проект решения о внесении изменения в бюджет был опубликован на официальном сайте горсовета сегодня утром, за несколько часов до сессии. Ознакомиться с документом получили возможность только депутаты - члены профильной планово-бюджетной комиссии горсовета, заседание которой проходило утром до сессии. Отметим, в ходе заседания комиссии стало известно, что исполнительный комитет Николаевского городского совета в телефонном режиме согласовывал вынесение на сессию проекта решения о внесении изменений в бюджет Николаева на 2020 год. В итоге профильная комиссия не набрала необходимого количества голосов при голосовании проекта решения о внесении изменений в бюджет Николаева на 2020 год.

Ранее сообщалось, что глава профильной комиссии горсовета, депутат от фракции «Оппозиционный блок» Александр Бернацкий, комментируя ситуацию с затягиванием бюджетного процесса, высказал мнение, что это связано с тем, что чиновники не могут определиться с приоритетными направлениями, которые необходимо профинансировать в условиях ограниченного бюджета.

Депутат Николаевского городского совета, глава фракции «Европейская Солидарность» Елена Киселева раскритиковала подход исполнительной власти мэрии Николаева к решению бюджетных вопросов, роль депутатов в которых сведена, по ее мнению, к «ничтожной формальности».

Глава фракции «Оппозиционный блок» Игорь Дятлов заявлял, что для него приоритетно, чтобы при корректировке бюджета на сессии завтра в проекте решения были предусмотрены деньги на мероприятия по борьбе с коронавирусом.