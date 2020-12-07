Ремонт корабля в детском городке «Сказка» в Николаеве, который длится с 2017 года, планируют завершить в декабре 2020 года.

Как рассказала в комментарии НикВести исполняющая обязанности директора детского городка «Сказка» Наталья Федец, реставрации корабля находятся на завершающей стадии, однако, в связи с карантином, торжественного открытия не будет.

По словам Натальи Федец, на сегодняшний день подрядчик выполняет работы по укладке плитки и благоустройству прилегающей территории.

— Я не могу вам сказать конкретную дату, мы ещё не выяснили. Работы продолжаются, всё делается ещё. В этом году будет открытие. Там уже почти всё подходит к концу, сейчас кладут плитку, занимаются благоустройством территории. Это уже завершающие этапы, потом, конечно, снимется забор, в принципе, всё. Плитки уже стоят, чешуя положена, водоснабжение проверено, оно работает. Так как у нас сейчас карантин, условия неблагоприятные для какого-то торжественного открытия, - сказала Наталья Федец.

Напомним, что в 2017 году компания «Антарес–БУД» победила в торгах по реконструкции корабля на сумму в 2 миллиона 274 тысячи 678 гривен. Работы подрядчик должен был выполнить до 31 декабря 2017 года, однако в сроки компания так и не уложилась.

В июне 2019 года коммунальное учреждение «Культурно-игровой комплекс Детский городок «Сказка» объявило новые торги по реконструкции корабля с ожидаемой стоимостью работ в 3 миллиона 666 тысяч 712 гривен. Победу, как и в предыдущем тендере, одержала компания «Антарес–БУД».

В интервью НикВести архитектор, спроектировавший детский городок, Вадим Попов, заявил, что реконструкция «Сказки», которая идет уже несколько лет, приведет к ее разрушению и превратит в такой же долгострой, как и сквер «Сердце города».

В июне 2020 года депутаты Николаевского городского совета согласовали выделение 2 миллионов 700 тысяч гривен на завершения капитального ремонта фонтана вокруг корабля в детском городке «Сказка», который длится уже 3 года.

В июле 2020 года стало известно, что в Николаеве возобновили ремонтные работы по реконструкции корабля в детском городке «Сказка». Завершить объект планировалось к 1 октября 2020 года.

Кроме этого, начальник Управления культуры Николаевского горсовета Юрий Любаров заявил, что ремонт капитального ремонта фонтана вокруг корабля в детском городке «Сказка» подходит к концу, и в середине декабря строительный забор, который стоял три года, будет демонтирован.

Фоторепортаж

Фото: Анастасия Могилевец