В понедельник, 1 марта, Николаевский городской совет объявил победителя конкурса на отбор субъектов хозяйствования для осуществления предпринимательской деятельности на территории детского городка «Сказка».

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.

Как известно, предложения на конкурс подали 13 субъектов предпринимательской деятельности. В конце февраля состоялась презентация. После детального изучения заявок и представленных документов комиссия приняла решение.

– Рассмотрев все финансовые и другие предложения, комиссия путем голосования определила единственного победителя. Им стал Скрыпин Александр Олегович (ФОП «Скрыпин А. А.»). Он будет рекомендован руководству детского городка «Сказка» для заключения договора, - сообщил глава конкурсной комиссии Владимир Гончаров.

Первый заместитель городского головы Виталий Луков сообщил, что договор может быть заключен на срок до 5 лет.

– Было предложение на более долгий срок, и поскольку такой конкурс проводится впервые, будем рекомендовать руководителю подписать договор именно на такой срок. Кроме того, в документе предусмотрены условия расторжения договорных отношений, если побеждающий не придерживается своих обязательств. Отмечу еще раз - окончательное решение о подписании будет принимать руководитель учреждения. Это большая ответственность, связанная с безопасностью детей. Также надо будет посмотреть штатное расписание «Сказки», ведь по условиям конкурса определенная часть финансовой нагрузки будет передана арендатору, - сказал Виталий Луков.

В свою очередь, победитель конкурса Александр Скрыпин отметил, что развлекательный парк в «Сказке» может заработать уже в мае.

– Все зависит от того, когда будет подписан договор. Думаю, к маю 70% подготовительных работ мы выполним, а остальное зависит от коммуникаций. Возможны сложности в размещении, потому что все было показано на план-схеме. Надо выходить с инженерами на площадке, чтобы все было выполнено технически правильно и качественно, - говорит он.

Игровые зоны, которые сейчас работают в «Сказке», останутся бесплатными. По словам Александра Скрыпина, будет рассмотрена возможность сделать их более интересными и упорядоченными. Кроме того, предприниматель планирует организовать охрану, видеонаблюдение и озеленение территории города.

Напомним, что в детском городке «Сказка» в Николаеве завершили ремонт корабля, который длился с 2017 года.

После житель Николаева возмутился тому, в каком состоянии находятся корабль и чаша бассейна в детском городке «Сказка», реконструкцию которых завершили месяц назад.