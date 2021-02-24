Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что эффективный управленец, который возьмет детский городок «Сказка» в аренду, сможет улучшить качество развлекательных услуг и аттракционов.

Об этом он сказал 23 февраля во время прямого эфира в соцсетях, пишут НикВести.

— На самом деле сегодня вы видите, что у нас в детском городке есть какие-то отдельные батутики и тому подобное. Сегодня это получается таким образом, что это отдельные предприниматели. Качество и чистоту (аттракционов, — прим.) мы контролируем, но это очень трудно делать — контролировать отдельных предпринимателей. Было принято решение по принципу других городов, что на все эти аттракционы будет создана техническая документация и отыгран конкурс, чтобы один управленец делал это, — рассказал мэр.

Также Александр Сенкевич рассказал, что на бюджетную комиссию предоставят расценки на аттракционы, а в самой «Сказке» введут безналичную систему оплаты через чип. Подразумевается в виду карточка или браслет, на котором пополняется баланс и дается посетителям при входе.

Он добавил, что если «Сказка» не улучшится, то договор с победителям конкурса разорвут.

Как сообщалось,в Николаеве объявили конкурсный отбор для занятия предпринимательской деятельностью на территории Детского городка «Сказка».

Напомним, что в детском городке «Сказка» в Николаеве завершили ремонт корабля, который длился с 2017 года.

После житель Николаева возмутился тому, в каком состоянии находятся корабль и чаша бассейна в детском городке «Сказка», реконструкцию которых завершили месяц назад.