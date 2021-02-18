Сегодня, 18 февраля, в Николаеве презентовали проект строительства современного спортивного комплекса по фристайлу.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

В частности, в пресс-конференции «Будущее николаевского фристайла» приняли участие бывший спортсмен и воспитанник николаевской школы фристайла Максим Белоножко, николаевский олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко, старший тренер национальной сборной команды Украины Максим Нескоромный и киевский бизнесмен и создатель спортивного парка развлечений X-Park в Киеве Юрий Зозуля.

Концепцию и эскиз будущего комплекса разработал Максим Белоножко. Комплекс включает в себя несколько видов современных трамплинов с бассейном для прыжков, а также соответствующей инфраструктурой. По словам Максима Белоножко, автором идеи проекта выступил Александр Абраменко.

— С Сашей Абраменко мы знакомы приблизительно с 2001 года, когда вместе делали первые шаги в этом спорте, поэтому все проблемы, которые существуют в украинском фристайле, я знаю не понаслышке. Идея прозвучала от Саши, я рад был помочь, но была одна большая проблема — мы совсем не знали, с чего начать. Такой комплекс — это не дом построить, здесь и правильное место нужно, и вся необходимая сопутствующая инфраструктура, и финансовая поддержка не только во время строительства, но и во время дальнейшней работы такого комплекса, — рассказал Максим Белоножко.

Говоря о дальнейшем развитии проекта, он упомянул, что вместе с Александром Абраменко и Максимом Нескоромным они продумали идею и начали поиск места в городах Украины, на котором может расположиться комплекс. Позже к ним присоединился Юрий Зозуля.

— Мы настояли, чтобы идея и модель функционирования этого комплекса была раскрыта для Николаева, так как мы ценим и уважаем историю этого спорта и хотим, чтобы он здесь продолжал жить. Более того, нас в этом поддержали. Поэтому мы с удовольствием откликнулись на предложение от регионального отделения олимпийского комитета о проведении данной презентации и пресс-конференции в городе-основателе фристайла, — поделился Максим Белоножко.

Александр Абраменко понадеялся, что спортивный комплекс построят именно в Николаеве.

— Я задумался о том, что будет с моим видом спорта после того, как я закончу свою карьеру. Зародилась идея построить трамплин в Украине, потому что для будущих спортсменов это важно. Если бы не было трамплина в Николаеве, то и не было бы первой мужской олимпийской золотой медали на олимпийских играх. Я считаю, что если нам удастся воплотить в жизнь нашу мечту и в Украине появится такой комплекс, где смогут готовиться фристайлисты, то после того, как я закончу карьеру, я буду уверен, что в будущем нас ждет еще не одна олимпийская медаль. Развитие олимпийских видов спорта, а тем более зимних в Николаеве, в южном городе, это что-то невероятное, но в то же время возможное, — сказал Александр Абраменко.

В свою очередь, Максим Нескоромный упомянул, что среди молодежи в Николаеве существует большой интерес к экстримальным видам спорта, но площадки для развития в этом направлении у николаевцев нет.

— Фристайл в мире развивается очень серьезно, это достаточно большая ниша. Даже у нас в Николаеве, где катаются на роликах, на велосипедах, прыгают с бардюров, это все касается именно фристайла. Дети, которые страдают на этих бордюрах, на этом бетоне, мучаются, падают, калечатся — им негде развивать свой опыт. У нас в Николаеве ничего такого нет, чтобы им можно было где-то тренироваться. За счет этого мы теряем очень много спортсменов, которые могли бы показать свои результаты в будущем в любом виде экстремального спорта, — заявил Максим Нескоромный.

Также он считает, что проект стоит реализовать именно в Николаеве, так как климат города подходит для длительных тренировок на трамплине.

— Было бы хорошо, если бы этот проект реализовался непосредственно в Николаеве, потому что это зародилось именно в этом городе, условия для тренировок очень удобные. Когда еще был трамплин, сейчас уже нерабочий, мы тренировались полгода практически, с мая по сентябрь-октябрь. Николаевский климат выигрывает в этом плане, — сказал старший тренер.

Напомним, в ноябре 2020 года Александр Абраменко рассказал, что уже не верит в то, что государство реализует проект по строительству трамплина для фристайла, а потому хочет сделать это за частные деньги.

В мае 2020 в Николаеве запустили проект, призванный объединить горожан, желающих построить новый трамплин для фристайла, так как в сентябре 2019 Александр Абраменко выразил сомнения, что в Николаеве восстановят этот трамплин.

В марте 2018 года олимпийский чемпион говорил, что из-за того, что в Украине нет спортивной инфраструктуры для зимних видов спорта, фристайлисты готовятся к соревнованиям в спорткомплексах Швейцарии и Белоруссии.

Вместе с тем, в декабре 2018 президент Владимир Зеленский поделился, что хотел бы, чтобы в городе Николаев построили новый дворец спорта европейского уровня.

Позже, в июле 2019 года мэр Николаева Александр Сенкевич поддержал его идею относительно строительства в городе Дворца водных видов спорта.