В Николаеве проводят набор детей 2010-2015 года рождения на занятия по фристайлу. Предполагается, что занятия начнутся в сентябре, а первую тренировку новичкам проведет олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко.

Об этом в комментарии НикВестям рассказал тренер Андрей Тарасов, который в настоящее время ведет запись детей в группы для занятий фристайлом.

Не смотря на то, что запись уже ведется, открытым остается вопрос, где будут тренироваться будущие фристайлисты. По словам Андрея Тарасова, существует предварительная договоренность о том, что тренировки будут проходить в Николаевской областной коммунальной комплексной ДЮСШ на Намыве.

— Мы ведем переговоры с нашими спортивными руководителями Николаева и области. Пытаемся закрутить фристайл. Дети пока звонят мне, и мы составляем списки. Вроде бы добились финансовой (поддержки, — прим.), две ставки должны дать. Сейчас мы выясняем, где будем тренироваться. Я сейчас пишу списки. Мы хотим собрать детей. К сентябрю необходимо всех этих деток 6 лет и старше собрать. Где-то в сентябре мы начнем полностью это движение, — рассказал Андрей Тарасов.

Андрей Тарасов рассказал, что многие родители с энтузиазмом восприняли новость о возобновлении тренировок по фристайлу. Идею якобы поддержал и глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.

Чего нельзя сказать о начальнике управления молодежи и спорта Николаевской облгосадминистрации Викторе Гинкуле. По словам Андрея Тарасова, чиновник не верит в перспективы фристайла в нашей области.

— Хотим фристайл опять зажечь. Очень много желающих. И дети, и родители хотят. Гинкул сказал, что не видит в этом виде спорта перспективы, якобы нет тренеров. Есть выход на губернатора (Виталия Кима, — прим.). Он смотрит на это дело по-другому. Идет сейчас все на стадии переговоров. Думаем, что все будет нормально, — рассказал Андрей Тарасов.

Отметим, что сам олимпийский чемпион Александр Абраменко удивлен тому, что запись на занятия по фристайлу уже ведется. В комментарии НикВестям он рассказал, что сразу принял предложение провести тренировку для детей, однако пока не понимает, где они будут тренироваться.

— Меня спросили: «Проведешь тренировку для детей?». Я ответил: «Конечно же, да». Я думал, что построят комплекс, откроют его и будет такая первая тренировка. Оказывается, детей уже набирают. Для меня не особо понятно, куда их набирают, поскольку места для тренировки нет, — рассказал Александр Абраменко.

Ранее сообщалось, что областная власть планирует передать в собственность Николаева имущественный комплекс водноспортивной базы «Спартак». Этим фактом возмущены активисты, которые в свое время добились возвращения базы из частной собственности общине области.