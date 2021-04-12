Николаевский яхт-клуб, апрель 2021

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким считает, что реконструкция областного яхт-клуба должна подчеркивать его историю, а размещение каких-либо скульптур или объектов на арендованной земле должно происходить не в соответствии с личным вкусом предпринимателя, а по согласованию с властью.

В интервью в программе «Добрый вечер» на телеканале «НИС-ТВ» Виталий Ким рассказал о том, что в Николаевской ОГА уже заказали эскизный проект реконструкции яхт-клуба.

— Мое личное видение, нужно подойти к этому вопросу комплексно и провести реконструкцию яхт-клуба, чтоб возобновить его историческую ценность. У меня его две подаренные толстенные книги об истории яхт-клуба. Я их изучал. Хочется вернуть зданию внешний вид, хочется построить новое, чтоб туда перенести детский спорт, чтоб дети были в надлежащих условиях. Хочется концептуально получить зеленую зону без «чебурашек», скажем так, которые там есть, — сказал Виталий Ким.

Под «чебурашками», судя по всему, имеются ввиду различные скульптурные произведения из разукрашенного бетона напротив бара «Карабас». Ранее об их культурной ценности уже писали николаевцы в комментариях в соцсетях. Как оказалось, предприниматель не согласовывал их размещение на арендованной территории яхт-клуба.

— Это должно происходить с согласования властей, как минимум с органами градостроительства и архитектуры, чтобы согласовывать внешний вид. Ломать — не строить, я против того, чтобы ломать, у каждого свой вкус. Но мне тоже не нравится. Вот, если я лично, я говорю — мне тоже не нравится. Я разобрался, это земля не предпринимателя, а областная. Там мы можем поменять так, как мы хотим. Это решение мы примем, когда сложится концепция всего парка, куда мы привлечем и предпринимателей, в том числе тех, кто там уже строил. Мы ведем дискуссию с бизнесменами, у меня был Гурген Григорян, который сделал Турецкий фонтан, мы провели там выездное совещание с депутатами городского совета, — сказал Виталий Ким.

Бар "Карабас" Ранее на этом месте был дворец князя Потёмкина

Он считает, что в вопросе реконструкции яхт-клуба областная власть может объединиться с Национальным университетом кораблестроения имени Адмирала Макарова, поскольку в яхт-клубе расположены их эллинги. В настоящий момент они закрывают старые ворота яхт-клуба и центральную лестницу.

— Я разговаривал с ректором НУК Евгением Трушляковым. У них в планах тоже есть реконструкция. Мы объединим свои усилия. Я хотел бы восстановить исторический вход в яхт-клуб через красивейшую лестницу, которая на их территории. Он согласился, что это надо делать, хотелось бы эллинги перенести назад и дать обзорное пространство людям. И многое другое, даже маршрут №43 перенести, чтоб он приходил к старым воротам входа в яхт-клуб, — рассказал Виталий Ким.

Что касается проблем, требующих оперативного решения, аттракционы, закрывавшие набережную, уже перенесены в другое место. Также в этом сезоне планируется отремонтировать туалет, причем за внебюджетные средства.

Ранее депутат Николаевского городского совета, совладелец бара «Карабас» Владислав Чайка заявил, что провел переговоры с советником губернатора Виталия Кима о том, как необходимо реконструировать яхт-клуб. Также он утверждал, что Николаевская ОГА одобрила его проект реконструкции.

Напомним, весной 2019 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич раскритиковал областную государственную администрацию за состояние областных объектов, которые находятся на территории Николаева. Мэр высказывал надежду, что депутаты, которые пройдут в областной совет после выборов в октябре 2020 года, передадут в собственность города яхт-клуб.