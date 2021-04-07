Депутат Николаевского городского совета от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Владислав Чайка заявил, что Николаевская облгосадминистрация одобрила реконструкцию в яхт-клубе, которую он затеял вместе со своими бизнес-партнером Алексеем Пелипасом.
Об этом Владислав Чайка рассказал в комментарии изданию «Преступности.НЕТ».
Ранее сообщалось, что житель Николаева Евгений Степанюк заявил о проведенных им как советником губернатора переговорах с депутатом горсовета от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Владиславом Чайкой по реконструкции областного яхт-клуба. Евгений Степанюк опубликовал фотографии на фоне паба «Карабас», принадлежащего бизнес-партнеру Владислава Чайки Алексею Пелипасу. Судя по фото, облагораживать собираются территорию возле бара.
Владислав Чайка рассказал, что инициаторами работ выступили он вместе со своими компаньонами Алексеем Пелипасом и Станиславом Савиным. Он сообщил, что работы одобрило управление спорта Николаевской облгосадминистрации.
— Мы обращались в ОГА и в областное управление спорта, и получили добро на то, чтобы провести работы по благоустройству. Мы также за свой счет помогаем яхт-клубу в решении многих других вопросов, как, например, вывоз мусора, покос травы и прочее. У обладминистрации есть грандиозный план по реконструкции территории яхт-клуба - создание набережной в стиле 8-го причала. Поэтому мы с ними согласовали свой проект и объем работ, чтобы он гармонично выглядел с тем, что здесь сделает ОГА, - рассказал Владислав Чайка.
Сообщается, что в рамках благоустройства будут подкрашены перила мраморной лестницы, покрасить и привести «в культурный вид» большой фонтан, в которому подвели воду из «турецкого» фонтана. Вместо старого асфальта укладывается новая плитка. И работы из архитектурного бетона, которые привлеченный к процессу скульптор Эльдар Асанов назвал «надежными и стильными» отмоют после зимы и создадут эффект «мокрого бетона».
— Это выглядит очень красиво, - отметил Эльдар Асанов.
Судя по фотографиям, которые опубликовало издание, речь идет о работах по благоустройству территории вокруг бара «Карабас», которая находится в аренде у владельцев общепита и которую они обязаны благоустраивать по условиям договора.
Напомним, весной прошлого года Николаевский городской голова Александр Сенкевич раскритиковал областную государственную администрацию за состояние областных объектов, которые находятся на территории Николаева.
Экс-глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко заявлял, что яхт-клуб, а также ряд других объектов, необходимо передать на баланс Николаева, поскольку «областная власть не будет их развивать».
Мэр Николаева Александр Сенкевич надеется, что депутаты, которые пройдут в областной совет после выборов в октябре, передадут в собственность города яхт-клуб.
Ранее сообщалось о том, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал о планах благоустройства территории в районе яхт-клуба и открытия для туристов карстовых пещер.
В интервью НикВести Александр Сенкевич также рассказывал о планах возродить николаевскую марину на территории яхт-клуба после его передачи в городскую собственность.
Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева выступила за передачу объектов областной коммунальной собственности, в том числе и яхт-клуба, местным общинам.
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Депутат Николаевского городского совета от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Владислав Чайка заявил, что Николаевская облгосадминистрация одобрила реконструкцию в яхт-клубе, которую он затеял вместе со своими бизнес-партнером Алексеем Пелипасом.
Об этом Владислав Чайка рассказал в комментарии изданию «Преступности.НЕТ».
Ранее сообщалось, что житель Николаева Евгений Степанюк заявил о проведенных им как советником губернатора переговорах с депутатом горсовета от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Владиславом Чайкой по реконструкции областного яхт-клуба. Евгений Степанюк опубликовал фотографии на фоне паба «Карабас», принадлежащего бизнес-партнеру Владислава Чайки Алексею Пелипасу. Судя по фото, облагораживать собираются территорию возле бара.
Владислав Чайка рассказал, что инициаторами работ выступили он вместе со своими компаньонами Алексеем Пелипасом и Станиславом Савиным. Он сообщил, что работы одобрило управление спорта Николаевской облгосадминистрации.
— Мы обращались в ОГА и в областное управление спорта, и получили добро на то, чтобы провести работы по благоустройству. Мы также за свой счет помогаем яхт-клубу в решении многих других вопросов, как, например, вывоз мусора, покос травы и прочее. У обладминистрации есть грандиозный план по реконструкции территории яхт-клуба - создание набережной в стиле 8-го причала. Поэтому мы с ними согласовали свой проект и объем работ, чтобы он гармонично выглядел с тем, что здесь сделает ОГА, - рассказал Владислав Чайка.
Сообщается, что в рамках благоустройства будут подкрашены перила мраморной лестницы, покрасить и привести «в культурный вид» большой фонтан, в которому подвели воду из «турецкого» фонтана. Вместо старого асфальта укладывается новая плитка. И работы из архитектурного бетона, которые привлеченный к процессу скульптор Эльдар Асанов назвал «надежными и стильными» отмоют после зимы и создадут эффект «мокрого бетона».
— Это выглядит очень красиво, - отметил Эльдар Асанов.
Судя по фотографиям, которые опубликовало издание, речь идет о работах по благоустройству территории вокруг бара «Карабас», которая находится в аренде у владельцев общепита и которую они обязаны благоустраивать по условиям договора.
Напомним, весной прошлого года Николаевский городской голова Александр Сенкевич раскритиковал областную государственную администрацию за состояние областных объектов, которые находятся на территории Николаева.
Экс-глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко заявлял, что яхт-клуб, а также ряд других объектов, необходимо передать на баланс Николаева, поскольку «областная власть не будет их развивать».
Мэр Николаева Александр Сенкевич надеется, что депутаты, которые пройдут в областной совет после выборов в октябре, передадут в собственность города яхт-клуб.
Ранее сообщалось о том, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал о планах благоустройства территории в районе яхт-клуба и открытия для туристов карстовых пещер.
В интервью НикВести Александр Сенкевич также рассказывал о планах возродить николаевскую марину на территории яхт-клуба после его передачи в городскую собственность.
Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева выступила за передачу объектов областной коммунальной собственности, в том числе и яхт-клуба, местным общинам.