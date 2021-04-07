Депутат Николаевского городского совета от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Владислав Чайка заявил, что Николаевская облгосадминистрация одобрила реконструкцию в яхт-клубе, которую он затеял вместе со своими бизнес-партнером Алексеем Пелипасом.

Об этом Владислав Чайка рассказал в комментарии изданию «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что житель Николаева Евгений Степанюк заявил о проведенных им как советником губернатора переговорах с депутатом горсовета от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Владиславом Чайкой по реконструкции областного яхт-клуба. Евгений Степанюк опубликовал фотографии на фоне паба «Карабас», принадлежащего бизнес-партнеру Владислава Чайки Алексею Пелипасу. Судя по фото, облагораживать собираются территорию возле бара.

Фото из Facebook советника губернатора Евгения Степанюка

Владислав Чайка рассказал, что инициаторами работ выступили он вместе со своими компаньонами Алексеем Пелипасом и Станиславом Савиным. Он сообщил, что работы одобрило управление спорта Николаевской облгосадминистрации.

— Мы обращались в ОГА и в областное управление спорта, и получили добро на то, чтобы провести работы по благоустройству. Мы также за свой счет помогаем яхт-клубу в решении многих других вопросов, как, например, вывоз мусора, покос травы и прочее. У обладминистрации есть грандиозный план по реконструкции территории яхт-клуба - создание набережной в стиле 8-го причала. Поэтому мы с ними согласовали свой проект и объем работ, чтобы он гармонично выглядел с тем, что здесь сделает ОГА, - рассказал Владислав Чайка.

Сообщается, что в рамках благоустройства будут подкрашены перила мраморной лестницы, покрасить и привести «в культурный вид» большой фонтан, в которому подвели воду из «турецкого» фонтана. Вместо старого асфальта укладывается новая плитка. И работы из архитектурного бетона, которые привлеченный к процессу скульптор Эльдар Асанов назвал «надежными и стильными» отмоют после зимы и создадут эффект «мокрого бетона».

— Это выглядит очень красиво, - отметил Эльдар Асанов.

Судя по фотографиям, которые опубликовало издание, речь идет о работах по благоустройству территории вокруг бара «Карабас», которая находится в аренде у владельцев общепита и которую они обязаны благоустраивать по условиям договора.

Напомним, весной прошлого года Николаевский городской голова Александр Сенкевич раскритиковал областную государственную администрацию за состояние областных объектов, которые находятся на территории Николаева.

Экс-глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко заявлял, что яхт-клуб, а также ряд других объектов, необходимо передать на баланс Николаева, поскольку «областная власть не будет их развивать».

Мэр Николаева Александр Сенкевич надеется, что депутаты, которые пройдут в областной совет после выборов в октябре, передадут в собственность города яхт-клуб.

Ранее сообщалось о том, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал о планах благоустройства территории в районе яхт-клуба и открытия для туристов карстовых пещер.

В интервью НикВести Александр Сенкевич также рассказывал о планах возродить николаевскую марину на территории яхт-клуба после его передачи в городскую собственность.

Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева выступила за передачу объектов областной коммунальной собственности, в том числе и яхт-клуба, местным общинам.