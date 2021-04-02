В своей публикации Евгений Степанюк подчеркнул, что участвовал в переговорах по реконструкции яхт-клуба в статусе советника губернатора.

Житель Николаева Евгений Степанюк заявил о проведенных им как советником губернатора переговорах с депутатом горсовета от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Владиславом Чайкой по реконструкции областного яхт-клуба.

Об этом он написал вчера, 1 апреля, на своей странице в социальной сети Facebook.

— Сегодня по приглашению депутата Николаевского городского совета Владислава Чайки посетил территорию, которая находится в областном яхт-клубе. После плодтворных переговоров между мной как советником губернатора по вопросам спортам и бизнесменами, решили общими усилиями делать реконструкцию областного яхт-клуба. Рестораторы, которые владеют заведениями на территории яхт-клуба как социально ответственный бизнес предложили максимально облагородить парковую зону, которая является неотъемлемой частью Николаевского областного яхт-клуба. Я был приятно удивлен такому серьезному подходу к вопросу о создании чудесного пространства отдыха для всех желающих. Эта идея возникла очень давно и вот сейчас началась ее реализация, - написал Евгений Степанюк.

В своей публикации он отметил, в частности, главу Николаевской ОГА Виталия Кима, депутата горсовета от «Слуги народа» Рамиля Агабекова и главу облсовета Анну Замазееву, добавив «Далі буде».

Евгений Степанюк опубликовал фотографии на фоне паба «Карабас», принадлежащего бизнес-партнеру Владислава Чайки Алексею Пелипасу. Судя по фото, облагораживать собираются территорию возле бара.

Опубликована уже плитка, которой, судя по всему, будут укладывать территорию яхт-клуба.

Отметим, что подобной публичной реакции предшествовала критика со стороны николаевской журналистки Елены Горячевой, которая показала, как в яхт-клубе собираются заставить атракционами не только парковую, но уже и прибрежную зоны.

— Подход к реке теперь шириной меньше 50 метров. Вы любили сидеть на лавочке и смотреть на закат над Варваровкой? Забудьте! Набережная заставлена тарзанкой, батутами, палатками. Рабочие оградили всё забором и монтируют рельсы для паровозика. Детям будет где развлечься, но где же центр знаменитого николаевского яхтинга?! Даже историческое здание теряется на фоне ярких палаток аттракционов. Спрашиваю: кто разрешил? Почему? Отвечают: разрешили чиновники облгосадминистрации. Даже место выбрали на набережной, чтоб новопостроенную баскетбольную площадку не закрывали. Зато, блин, к реке теперь не подойти! А что: качельки же ж не так просто стоят, аренду платят. Целых 13 тысяч за полгода яхт-клубу и столько же - в областной бюджет... Что ж, инвесторов в яхт-клубе уважают. И мало они засрали жемчужину города своими бетонными памятниками чебурашке. Мало, - написала Елена Горячева 30 марта у себя в Facebook.

Публикацию советника губернатора Николаевщины Евгения Степанюка прокомментировали николаевцы.

В частности, пользователь Виктория Щербань высказала недовольство состоянием набережной в николаевском яхт-клубе, в том числе и из-за ресторана «Карабас».

— Ресторан, который занял большую территорию яхт клуба - это образец архитектурной безвкусицы, который изуродовал набережную безвозвратно. Снести!, - написала Виктория Щербань.

Общественник Дмитрий Рябченко задался вопросом, как связана деятельность Евгения Степанюка как советника главы ОГА по вопросам спорта с этими «переговорами» с Владиславом Чайкой.

А николаевский бизнесмен Гурген Григорьян возмутился, что решать, каким быть будущему облику яхт-клуба в Николаевской областной государственной администрации доверили одному человеку — Владиславу Чайке.

— Каким быть Яхт-клубу не должен решать один человек, который к стати сделал из него поляну сказок, это должны решать компетентные и уважаемые люди на сессии облсовета, поскольку Яхт-клуб областной, и земля областного совета, - написал Гурген Григорьян.

Отметим, что компания «Техстрой-99» Гургена Григорьяна в 2016 году восстановила в яхт-клубе памятник архитектуры «Турецкий фонтан» с родниковой водой.

Евгений Степанюк не просто числится внештатным советником николаевского губернатора, а проводит активную деятельность в этом статусе. Он регулярно посещает облгосадмнистрацию заседает в кабинетах, проводит совещания, вручает грамоты и благодарственные письма от имени главы ОГА Виталия Кима.

Напомним, весной прошлого года Николаевский городской голова Александр Сенкевич раскритиковал областную государственную администрацию за состояние областных объектов, которые находятся на территории Николаева.

Экс-глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко заявлял, что яхт-клуб, а также ряд других объектов, необходимо передать на баланс Николаева, поскольку «областная власть не будет их развивать».

Мэр Николаева Александр Сенкевич надеется, что депутаты, которые пройдут в областной совет после выборов в октябре, передадут в собственность города яхт-клуб.

Ранее сообщалось о том, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал о планах благоустройства территории в районе яхт-клуба и открытия для туристов карстовых пещер.

В интервью НикВести Александр Сенкевич также рассказывал о планах возродить николаевскую марину на территории яхт-клуба после его передачи в городскую собственность.

Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева выступила за передачу объектов областной коммунальной собственности, в том числе и яхт-клуба, местным общинам.