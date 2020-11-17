Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал о планах благоустройства территории в районе яхт-клуба и открытия для туристов карстовых пещер.

Об этом городской голова рассказал в одном из своих видеороликов, опубликованных в Facebook.

— С появлением набережной 8 причала в яхт-клубе, это место снова стало настоящим магнитом для горожан. Планируем продолжить развитие этой территории с обустройством ступенек от яхт-клуба до церкви Святой Екатерины и дальнейшим благоустройством территории и открытием карстовых пещер для туристов, - сказал Александр Сенкевич.

Также он заявил о планах получить из областной и городскую собственность территорию яхт-клуба, чтобы навести там порядок.

Ранее в интервью НикВести Александр Сенкевич также рассказывал о планах возродить николаевскую марину на территории яхт-клуба после его передачи в городскую собственность.

— Я бы хотел возродить николаевскую марину. Когда-то у нас там были понтоны, к которым можно было причалить. Я хочу сделать классную марину, классный настоящий яхт-клуб. Сделать там хорошие душевые кабины, туалеты, чтобы можно было приходить яхт-сменам. Рестораны там и так уже есть. Открыть проход на ресторан «Старгород». Сделать более открытую Набережную. Сейчас мы сделаем детальный план территории, в ближайшее время он будет опубликован. В нашем плане как раз увеличение набережной от Варваровского моста и до жилого комплекса «Ривьера». И в принципе, это можно сделать. Надо с чего-то начинать. Сегодня мы учли пожелания Дмитрия Иванова, который хочет выйти набережной чуть-чуть больше в воду, возле здания около моста, сравнять его с 8-м причалом. И после ковша 8-го причала, от яхт-клуба и вперед, - сказал тогда Александр Сенкевич.

Также Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал о планах реконструировать Набережную и сделать там фонтан.

Кроме того, Александр Сенкевич представил план развития парка «Победа».