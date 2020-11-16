Николаевский городской голова Александр Сенкевич представил план развития парка «Победа».

Об этом говорится в видеоролике, опубликованном в социальной сети Facebook.

— Наша команда запланировала большую реконструкцию Парка Победы с обустройством больше 20 современных зон отдыха, которые включают в себя активности для людей разного возраста. Планируется реконструкция прибрежной зоны, центральной аллеи, летнего кинотеатра и амфитеатра. С целью привлечения предпринимателей к развитию парка, планируем провести прозрачный конкурс для размещения в парке современных аттракционов, - рассказал Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что спортивный комплекс «Трудовые резервы» необходимо передать в собственность Николаева.