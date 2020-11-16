Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал о планах своей команды провести реконструкцию Набережной.

Об этом говорится в видеоролике, опубликованном на странице мэра в Facebook.

«Набережна на перетині річок Інгул та Південний Буг є однією з найбільш відомих і гарних локацій у нашому місті. Та за вимогою часу наш верхній та нижній БАМ вимагають значного оновлення. У наступній каденції моя команда має на меті провести там реконструкцію, починаючи від Дикого Саду аж до стін Миколаївського суднобудівного заводу», - говорится в публикации.

— В планах городской власти, концептуально объединить Соборную площадь с верхним и нижним Бульваром адмирала Макарова с модернизацией фонтана на Флотской Бульваре и строительством фонтана на нижнем БАМе, - сказал Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич представил план развития парка «Победа».