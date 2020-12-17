Председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева выступает за передачу объектов областной коммунальной собственности местным общинам.

Об этом она сказала в комментарии НикВести сегодня, 17 декабря.

Отвечая на вопрос журналиста о том, как она относится к предложению передать, к примеру областной яхт-клуб в собственность Николаева, Анна Замазеева сказала, что в целом поддерживает такую идею.

— Есть такое общее мнение, что все те объекты, которые находятся на территории определенной территориальной общины, должны быть в собственности этой территориальной общины. В принципе, мы планируем в будущем проводить переговоры со всеми ОТГ и проговаривать, чтобы те объекты, которые есть, передавались в эти ОТГ. Чтобы они их получали, следили за ними. Это было бы правильно, - сказала Анна Замазеева.

Напомним, весной прошлого года Николаевский городской голова Александр Сенкевич раскритиковал областную государственную администрацию за состояние областных объектов, которые находятся на территории Николаева.

Экс-глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко заявлял, что яхт-клуб, а также ряд других объектов, необходимо передать на баланс Николаева, поскольку «областная власть не будет их развивать».

Мэр Николаева Александр Сенкевич надеется, что депутаты, которые пройдут в областной совет после выборов в октябре, передадут в собственность города яхт-клуб.

Ранее сообщалось о том, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал о планах благоустройства территории в районе яхт-клуба и открытия для туристов карстовых пещер.

Ранее в интервью НикВести Александр Сенкевич также рассказывал о планах возродить николаевскую марину на территории яхт-клуба после его передачи в городскую собственность.