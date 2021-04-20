Заместитель главы ОГА по вопросам культуры, мэр Николаева 2013-2015 гг. Юрий Гранатуров не стал оценивать скульптуры из разукрашенного бетона, установленные в яхт-клубе возле бара «Карабас».

Свое мнение он высказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Ведущий Виталий Мехеда поинтересовался, как Юрий Гранатуров оценивает реконструкцию территории, которую ведут собственники бара «Карабас», и художественную ценность объектов, которые они устанавливают вокруг своего заведения.

Яхт-клуб, апрель 2021 года

На это замглавы ОГА ответил, что не является архитектором или искусствоведом, чтобы их оценить. Он добавил, что во время «забвения» яхт-клуба на его территории появились разные объекты, но об их уместности он сказать не может.

— Я как бы не архитектор и не доктор искусствоведческих наук, чтобы оценивать ее с точки зрения правильности или неправильности. Мы понимаем следующим образом. Земля там городская, она находится в обслуживании областного коммунального предприятия «Яхт-клуб». Есть там определённые сложности и тонкости, есть там исторически... когда яхт-клуб был в полном забвении, там появились какие-то объекты, может быть, они там архитектурно уместны-неуместны, — сказал Юрий Гранатуров.

Замгубернатора отметил, что в данный момент проектанты работают над тем, как реконструировать яхт-клуб, сохранив его исторический архитектурный облик, после чего территорию планируют привести в порядок, а также провести переговоры с городской властью по поводу передачи объекта на баланс Николаева.

— Сегодня Виталий Ким дал такое задание, проработать полностью комплексно архитектурную составляющую с учетом того, чтобы сохранить архитектурный облик яхт-клуба, именно старого здания, набережной в том виде, в котором он нам достался от наших отцов и дедов. Сейчас работают над этим проектанты, даны соответствующие задания на это. Так комплексно никто им никогда не занимался. То, что касается вакханалии, связанной с какими-то передвижными сооружениями типа батутов, решается это, как видите, легко. Но то, что происходит методом научного тыка, когда на глазок каждый руководитель, не имеющий на это в принципе особого права, говорит: «А вот здесь было бы неплохо детскую площадку, а здесь было бы неплохо поставить какое-то кафе, а здесь батуты разместить». Такого не будет. План такой — надо привести его в порядок, провести переговоры, определиться все-таки с его балансодержанием. Потому что областная государственная администрация должна заниматься большими стратегическими вопросами государственного значения, а городскую территорию должен содержать горисполком, — резюмировал заместитель главы ОГА.

Напомним, депутат Николаевского городского совета от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Владислав Чайка заявил, что Николаевская облгосадминистрация одобрила реконструкцию в яхт-клубе, которую он затеял вместе со своим бизнес-партнером Алексеем Пелипасом.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким выступил за реконструкцию яхт-клуба, путем восстановления памятников истории вместо «скульптур с чебурашками», которые там без согласования установили Владислав Чайка и Алексей Пелипас.