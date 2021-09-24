Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что из госбюджета выделят деньги на реконструкцию яхт-клуба, водно-спортивной базы «Спартак» и двух областных больниц.

Об этом он сказал на заседании комиссии облсовета по вопросам бюджета в пятницу, 24 сентября, передает корреспондент НикВести.

Ранее в ОГА заявили о том, что государство даст 1 миллиард 150 миллионов гривен на реконструкцию областной клинической и областной детской больниц. Облгосадминистрации предложила депутатам добавить эти объекты в программу соцэконом развития, а также выделить 4 миллиона на разработку проектно-сметной документации.

Отметим, что в проект изменений в бюджет области-2021, который выносится на грядущую сессию, заложили еще 2 миллиона гривен на разработку проекта реконструкции прибрежной зоны яхт-клуба.

Из проекта изменений в бюджет

Также и набережную, и здание яхт-клуба хотят внести в программу социально-экономического развития области. Согласно предложенным изменениям, на яхт-клуб планируется направить около 15 миллионов.

Из проекта изменений в программу

На заседание бюджетной комиссии пришел глава ОГА Виталий Ким, который сообщил, что вчера согласовал с «руководством» выделение денег на больницы и яхт-клуб, а также на реконструкцию базы «Спартак», которую пока не вносили в проекты решений по программе и бюджету. Он обратился к депутатам с просьбой поддержать выделение средств.

Виталий Ким

— Вчера был в Киеве и согласовал финансирование на 4 большие объекта, в том числе по которым надо сделать ПКД. Это областная клиническая и детская больницы — в следующем году деньги нам выделяет госбюджет. Там также вопрос областного яхт-клуба и базы «Спартак». Я от себя очень прошу, я дам объяснительную записку, на что это будет. Но очень важно, что я согласовал с руководством деньги на реализацию. Поэтому я прошу сегодня принять этот вопрос, а потом поговорим, — сказал Виталий Ким.

Глава областного совета Анна Замазеева попросила депутатов поддержать изменения в бюджет и выделение 6 миллионов гривен на разработку проектной документации по трем объектам — больницам и яхт-клубу. Она отметила, что нужно оперативно сделать проекты, чтобы получить деньги от государства.

Анна Замазеева

— Приходил губернатор и говорил, что Офис Президента удовлетворил наши просьбы и выделяет средства на областную детскую больницу, областную взрослую больницу и на яхт-клуб больше миллиарда. И мы сегодня должны выделить средства, чтобы сделать проектно-сметную документацию вовремя и на следующий год сделать получить эти средства, — сказала Анна Замазеева.

Отметим, что весной стало известно, что областная власть планирует передать в собственность Николаева имущественный комплекс водноспортивной базы «Спартак». Этим фактом были возмущены активисты, которые в свое время добились возвращения базы из частной собственности общине области.

В мае олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко считает, что государство должно профинансировать строительство спортивного центра в Николаеве в рамках президентской программы. Он убежден, что такой центр должен располагаться на территории «Спартака».

Напомним также, что в апреле замгубернатора Юрий Гранатуров рассказал, что в данный момент идет работа над эскизом яхт-клуба. Проектанты думают, как реконструировать яхт-клуб, сохранив его исторический архитектурный облик, после чего территорию планируют привести в порядок, а также провести переговоры с городской властью по поводу передачи объекта на баланс Николаева. В свою очередь, глава Николаевского облсовета Анна Замазеева выступила за передачу объектов областной коммунальной собственности, в том числе и яхт-клуба, местным общинам.