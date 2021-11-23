Виталий Ким

Деньги, которых не хватает на оплату проектов реконструкции взрослой и детской областных больниц, ОГА будет просить у Николаевского облсовета. Если депутаты откажут — поддержку будут искать у нардепов.

Об этом в комментарии корреспонденту НикВести рассказал глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.

Как сообщалось, в ОГА объявили тендеры на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию взрослой (за 19,7 миллиона гривен) и детской (11,3 миллиона) областных больниц. 29 сентября облсовет выделил на проекты по 2 миллиона гривен, еще 6 миллионов предусмотрены из госбюджета. Откуда будут брать остаток суммы, около 20 миллионов гривен, в облгосадминистрации ранее не озвучивали.

Губернатор отметил, что намерен обращаться к областному совету. Если депутаты откажут, то будет просить у нардепов от Николаевщины направить на проект средства в виде субвенции на социально-экономическое развитие. Также он рассматривает другие варианты финансирования из государственного бюджета.

— Если депутаты согласуют выделение средств, будем из областных. Если нет — будем просить у народных депутатов софинансирование из их «соцэконома» или у государства. Для меня была задача в сроках, потому что мы могли потерять возможность быть в программе президента и не получить по 600 миллионов на эти две больницы. Поэтому мы обеспечили своим сотрудничеством с народным депутатом Давидом Арахамией, это он помогал с государственным финансированием, и с областным советом, получить 30% необходимых, чтобы провести тендер, дать аванс и заключить договор, — сказал Виталий Ким.

Также глава ОГА еще раз пообещал, что из госбюджета выделят около 1,1 миллиарда гривен на реализацию данных проектов.

— И когда будет проект, подтвержденное финансирование больницы — уже легче искать деньги. Сейчас просчитываются потребности, ищется оборудование. Деньги на эти больницы будут. Поэтому я уверен, что средства на проектирование будут. Буду искать, где нужно. Но если ничего не делать — ничего не будет, — резюмировал губернатор.

Ранее губернатор Николаевщины Виталий Ким пообещал депутатам, что из госбюджета выделят деньги на реконструкцию 4-х объектов — областного яхт-клуба, спортивной базы «Спартак» и двух областных больниц.

Перед этим в ОГА заявили о том, что государство даст 1 миллиард 150 миллионов гривен на реконструкцию областной клинической и областной детской больниц.

При этом депутат Николаевского облсовета от «Слуги народа» Виталий Порхун считает, что нужно провести анализ незаконченных строительств в регионе, завершить начатое, и только после этого выделять деньги на новые проекты.

Напомним, что во время ток-шоу выяснилось, что Николаевская облгосадминистрация потратила на установку гигантского флага деньги, выделенные областным и городским советом на реконструкцию сквера «Юных героев». Замглавы облсовета, представитель «ОПЗЖ» Владимир Фроленко возмутился, что сквер «Юных героев», на реконструкцию которого облсовет выделил деньги, так и не отремонтировали, а только установили огромный флагшток.