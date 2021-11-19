Депутат Николаевского облсовета от «Слуги народа» Виталий Порхун считает, что нужно провести анализ незаконченных строительств в регионе, завершить начатое, и только после этого выделять деньги на новые проекты.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос ведущего ток-шоу «Битва за місто» Олега Деренюги о том, целесообразным ли будет выделение денег на масштабные и дорогостоящие проекты реконструкции больниц при наличии текущих проблем, в том числе связанных с эпидемией коронавируса.

Как сообщалось, в ОГА объявили тендеры на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию взрослой (за 19,7 миллиона гривен) и детской (11,3 миллиона) областных больниц. 29 сентября облсовет выделил на проекты по 2 миллиона гривен, еще 6 миллионов предусмотрены из госбюджета. Откуда будут брать остаток суммы, около 20 миллионов гривен, пока не сообщалось.

— Я полностью согласен с первым заместителем, что нужно провести анализ незаконченного строительства, сколько средств нам нужно, чтобы закончить то, что мы начали, и потом уже говорить о перспективах нового строительства. Потому что проектов можно делать множество, а реализовать до конца — удастся ли нам — вопрос. И это вопрос, который нужно обговаривать во время рассмотрения в том числе выделения средств на проектирование, — сказал Виталий Порхун.

Виталий Порхун

Он также отметил, что в целом на всех уровнях власти никто не может гарантировать, что какой-то проект будет реализован. По его словам, областной совет также просит у громад делать проекты, прежде чем давать на них финансирование, и эти проекты не всегда потом реализуются.

— Мы общаемся с главами территориальных громад, и нам тоже задают вопросы. Ведь мы идем к ним и говорим: «Что вам строитель? Где делать ремонты? Делайте проекты». Они тоже стоят определенные суммы из местных бюджетов. Головы от нас тоже ждут гарантий. И мы как областные депутаты не можем гарантировать, что проект попадет в программу и будет завершен. Потому что есть риски. Есть риск в том, что проект не будет реализован. Это зависит от того, кто проект подает, и кто его будет реализовывать, — добавил депутат.

Ранее губернатор Николаевщины Виталий Ким пообещал депутатам, что из госбюджета выделят деньги на реконструкцию 4-х объектов — областного яхт-клуба, спортивной базы «Спартак» и двух областных больниц.

Перед этим в ОГА заявили о том, что государство даст 1 миллиард 150 миллионов гривен на реконструкцию областной клинической и областной детской больниц.

Напомним, что во время ток-шоу выяснилось, что Николаевская облгосадминистрация потратила на установку гигантского флага деньги, выделенные областным и городским советом на реконструкцию сквера «Юных героев». Замглавы облсовета, представитель «ОПЗЖ» Владимир Фроленко возмутился, что сквер «Юных героев», на реконструкцию которого облсовет выделил деньги, так и не отремонтировали, а только установили огромный флагшток.