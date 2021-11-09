В Николаевской облгосадминистрации объявили тендер на разработку проектно-сметной документации по реконструкции областной детской клинической больницы за 11,3 миллиона гривен.

Заказчиком проекта является Департамента архитектуры, градостроительства, капитального строительства и сопровождения проектов развития Николаевской ОГА, свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Начало аукциона запланировано на 22 ноября. Ориентировочная стоимость работ — 11 миллионов 350 тысяч гривен.

Победитель торгов должен будет сдать проект до 30 марта 2022 года. Отметим, что в техзадании речь идет о реконструкции всех отделений и корпусов, с частичной перепланировкой внутренних помещений.

Также проект должен предполагать создание регионального центра детской онкогематологии. Кроме того, на территории медучреждения планируют построить инфекционное отделение (4 этажа) с отдельным доступом и бактериологической лабораторией.

Предполагается и строительство очистных сооружений. Проект должен предусматривать доступность для маломобильных групп населения, частичную замену медоборудования и мебели, обустройство территории — дорожек, проездов, установку детских площадок, озеленение. А также LED-подсветку корпусов больницы. Общая площадь застройки — 4680 м2.

Саму реконструкцию планируют проводить в три очереди, срок эксплуатации зданий — 70 лет.

Напомним, что на сессии 29 сентября Николаевский областной совет выделил 2 миллиона гривен на разработку проекта реконструкции больницы. Еще 3 миллиона гривен субвенции на социально-экономическое развитие для проекта направит правительство.

Как сообщалось ранее, губернатор Николаевщины Виталий Ким заверил депутатов, что из госбюджета выделят деньги на реконструкцию 4-х объектов — областного яхт-клуба, спортивной базы «Спартак» и двух областных больниц. Отметим, что «Спартак» пока не вносили в программу.

Перед этим в ОГА заявили о том, что государство даст 1 миллиард 150 миллионов гривен на реконструкцию областной клинической и областной детской больниц.

Напомним, что в апреле 2019 года в Николаеве закрыли детскую инфекционную больницу из-за аварийности здания. Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии в Областной детской инфекционной больнице Андрей Алифанов заявлял, что здание больницы могли разрушить умышленно.

Также напомним, что в марте этого года глава облсовета Анна Замазеева сообщила, что на базе Николаевской областной детской больницы планируют создать Южный межрегиональный центр детской онкогематологии и трансплантологии.