Дефицит финансирования Николаевского областного клинического госпиталя ветеранов войны может достигнуть 10 миллионов гривен к концу текущего года.

Об этом сообщила руководительница учреждения Елена Кузьмина в ходе совещания с главврачами областных больниц в Николаевской ОГА, пишут НикВести.

По словам Елены Кузьминой, по состоянию на конец 2021 года госпиталь заключил 9 пакетов, планируется заключить еще один. Однако больнице грозит нехватка денег из-за поднятия уровня зарплат для медработников.

— Фонд заработной платы без учета повышения составляет 2 миллиона 100 тысяч гривен, с учетом повышения это будет более 3,5 миллионов. Нехватка только по заработной плате будет составлять около 833 тысяч гривен в месяц, — объяснила главврач.

Кроме того, на необходимый минимум для содержания больницы — медикаменты и питание — нужно еще 200 тысяч гривен.

— Это будет около миллиона нехватка в месяц, всего. На конец года мы выходим с дефицитом 10 миллионов гривен, — добавила Елена Кузьмина.

Как сообщалось ранее, главные врачи больниц Николаещины не знают, где взять деньги на выполнение постановления Кабмина о повышении заработной платы врачей и медсестер в 2022 году.