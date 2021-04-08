Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким и его заместители отчитались об имуществе и доходах за прошлый год, подав ежегодную декларацию в Национальное агентство по предупреждению коррупции.

Об этом пишут НикВести.

Губернатор Николаевщины Виталий Ким задекларировал 8 объектов недвижимости: квартиру в Николаеве площадью 115,7 м2 приобретенную в 2018 году, квартиру площадью 49,1 м2, купленную в 2019 году, а также квартиру площадью 102,6 м2 стоимостью 541 тысячу гривен, половиной которой владеет Ким. В 2020 году губернатор приобрел 4 квартиры и одно нежилое помещение. Одна из квартир, площадью 57,9 м2 принадлежит жене главы области – Юлии.

Семья Кима владеет двумя машинами и арендует еще третью. В 2018 году глава Николаевской ОГА купил легковой автомобиль Mercedes-Benz E200 за 149 тысяч гривен. Его жена Юлия владеет SUBARU XV 2.0, приобретенной в 2017 году за 702 тысячи 900 гривен. Кроме этого, губернатор Николаевщины арендует Volkswagen Touareg R-Line 3.0 V6 TDI с ноября 2020 года.

Виталий Ким еще в 2019 году имел корпоративные права в нескольких фирмах – ООО «ТУРЕ», ООО «ДУЭТ-ПЛЮС», стоимостью 600 тысяч гривен и в ООО «МЕДИА ГРУППА», стоимостью 240 тысяч гривен. Теперь правами двух последних фирм владеет его жена Юлия.

В прошлом году доход от предпринимательской деятельности Виталия Кима составил 412 тысяч 87 гривен, его жены – 49 тысяч 815 гривен. За 2020 год Юлия Ким заработала в фирме «Мисливець» 51 тысячу 841 гривну. Также жена Кима получила 3440 гривен как материальную помощь от городского департамента соцзащиты и 395 гривен процентов от банка «Восток». Заработная плата главы Николаевской ОГА Виталия Кима составила 52 тысячи 259 гривен. Ким хранит наличными 160 тысяч долларов США, а его жена Юлия – 105 тысяч долларов США. Сбережение семьи уменьшилось на 25 тысяч долларов США.

Первый заместитель главы Николаевской ОГА Георгий Решетилов задекларировал две квартиры: одну площадью 47,1 м2, которой владеет его жена Наталья и квартиру площадью 32,4 м2, где прописана его семья. Также первый заместитель губернатора владеет земельным участком в Николаевском районе общей площадью 800 м2, которую он приобрел в 2010 году.

В 2020 году Георгий Решетилов получил 12 тысяч 747 гривен от Николаевского центра занятости. Его заработная плата в Николаевской ОГА составила 303 тысяч 443 гривен. Наличными чиновник хранит 450 тысяч гривен, его сбережение с прошлого года увеличились на 110 тысяч гривен.

Согласно декларации заместитель губернатора по вопросам ЖКХ Игорь Кузьмин владеет квартирой площадью 86,5м2, которую он купил за 127 тысяч 415 гривен в 2005 году и гаражом площадью 20,6м2, приобретенный в 2010 году за 44 тысячи 715 гривен. Также чиновник с 2020 арендует комнату в Кропивницком.

Кроме этого Игорь Кузьмин владеет автомобилями Volkswagen Jetta 2013 года, стоимостью 236 тысяч 938 гривен и SUBARU FORESTER, приобретенную в 2018 году за 338 тысяч 203 гривны.

В Кировоградской ОГА, где Игорь Кузьмин был первым замом главы, он заработал 442 тысячи 542 гривны и даже исполнял обязанности главы, которого задержали детективы НАБУ на взятке. Также он получил 16 тысяч 548 гривен как страховую выплату от ЧАО "ЕТС", 4035 гривен от Николаевского центра занятости. В Службе автомобильных дорог Николаевской области, где он занимал должность заместителя начальника по развитию дорог - заработал 96 тысячи 952 гривен. В Николаевской облгосадминистрации его заработная плата составила 8594 гривны, а в Николаевском областном клиническом госпитале ветеранов войны – 241 тысяч 384 гривен.

Чиновник также отметил, что его жена Елена, которая является депутатом Николаевского городского совета от партии «Слуга народа», хранит наличными 10 тысяч долларов США и 13 тысяч 376 гривен в банке. Супруга чиновника за год пополнила банковский счет на 6 тысяч 444 гривен.

Заместитель главы Николаевской ОГА по финансовым вопросам Николай Маринов задекларировал земельный участок в селе Ясная Поляна Витовского района, площадью 2500 м2, жилой дом площадью 381,1 м2, которым он владеет вместе со своей матерью. В Николаеве чиновник владеет правом пользования квартирой площадью 119,9 м2, которая также принадлежит его матери. Николай Маринов в Николаеве имеет в собственности два офиса площадью 74,1м2 и 78,1 м2, которые он купил в 2019 году.

Его мать Алла владеет гаражом в Николаеве площадью 17,3 м2 и двумя земельными участками в селе Ясная Поляна площадью 2500 м2 и 3720 м2. Также чиновник указал, что его жена Виктория владеет автомобилем Volkswagen Tiguan 2.0 2012 года выпуска, купленного за 360 тысяч гривен.

760 тысяч 426 гривен Николай Маринов получил от предпринимательской деятельности, его жена – 693 тысяч 230 гривен, его мать – 19 тысяч 61 гривну и 22 тысяч 691 гривну ей выплатили как пенсию.

Наличными Николай Маринов хранит 185 000 тысяч долларов США, его жена – 120 тысяч долларов США, его мать – 55 тысяч долларов США. Сбережение семьи, по сравнению с 2019 годом, увеличилось на 20 тысяч долларов США.

Заместитель губернатора по гуманитарным вопросам Александр Трайтли арендует с 2019 года квартиру 48,5м2 и бесплатно пользуется автомобилем Volkswagen Passat 2015 года выпуска, владельцем которого является начальник управления финансирования Государственного ипотечного учреждения Евгений Гейко.

Заработная плата чиновника за 2020 год составила 532 тысячи 203 гривны. Наличными он хранит 11 тысяч 900 долларов США, 4000 евро и 5 тысяч гривен. На банковском счету он имеет 48 тысяч 427 гривен. Согласно данным, поданным Трайтли год назад, его сбережения наличными увеличились на 4700 тысяч долларов США и одну тысячу гривну, а банковский счет он пополнил на 10 тысяч 609 гривен.

Заместитель главы Николаевской ОГА по культурной сфере и лидер региональной ячейки партии «За майбутнє Юрий Гранатуров задекларировал три квартиры площадью 50,2м2, 160,9м2 и 160,9 м2, которые принадлежат его жене Татьяне. Также жена чиновника владеет двумя гаражами площадью 30м2 и 28,2м2.

Сам чиновник владеет автомобилем Toyota Landcruiser 120 Prado 2008 года выпуска. В 2020 году, будучи главой Администрации Ингульсткого района, Юрий Гранатуров заработал 494 тысяч 546 гривен. 63 тысяч 183 гривны составила его пенсия, а его жена получила – 20 тысяч 157 гривен.

Три земельных участка площадью 2231м2, 1080м2 и 2200м2 принадлежит заместителю губернатора с цифрового развития Роману Пашневу и его жене Елене. Также Пашнев арендует квартиру в Николаеве площадью 60,9м2.

Чиновник пользуется автомобилем GREAT WALL SAFE 2005 года выпуска, принадлежащая фирме ООО "АК ПЛЮС". За 2020 год Роман Пашнев заработал 25 тысяч 70 гривен в фирме ООО "Лайм Кэш" и 22 тысяч 164 гривны в фирме ООО "Лайм Кэпитал". Его жена Елена, работая в тех же фирмах, получила 45 тысяч 566 гривны зарплаты.

Руководитель аппарата Николаевской облгосадминистрации Светлана Ломакина задекларировала 2 жилых дома площадью 242,6 м2 и 242,6 м2, половиной которыми она владеет. Также чиновница владеет половиной земельного участка площадью 361 м2.

В 2009 году она приобрела автомобиль TOYOTA CAMRY. В 2020 году от городского центра занятости Ломакина получила 59 тысячи 903 гривны.

Напомним, глава Николаевского областного совета, представитель партии «Слуга народа» Анна Замазеева вместе с супругом в прошлом году получили доход на сумму 12,9 миллионов гривен.