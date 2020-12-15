Игорь Кузьмин, архивное фото

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким намерен назначить своим заместителем Игоря Кузьмина - бывшего заместителя задержанного на взятке главы Кировоградской ОГА.

Эту информацию НикВести подтвердил источник в облгосадминистрации.

Отметим, что с октября по сегодняшний день Игорь Кузьмин работает заместителем начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области.

До этого, с декабря 2019 года по сентябрь текущего года он занимал должность первого заместителя главы Кировоградской ОГА. Примечательно, что в июне детективы НАБУ задержали кировоградского губернатора Андрея Балона по подозрению в вымогательстве взятки в размере 1,8 миллиона гривен. После увольнения Балона, Игорь Кузьмин некоторое время исполнял обязанности главы облгосадминистрации.

По информации сайта «Преступности.НЕТ», Кабинет министров Украины согласовал кандидатуру Игоря Кузьмина на должность заместителя руководителя Николаевской ОГА.

Игорь Кузьмин 1974 года рождения окончил Николаевский государственный педагогический институт по специальности физкультура, Институт последипломного образования Тернопольской академии народного хозяйства по специальности финансов и кредита, а также Одесский региональный институт государственного управления.

Игорь Кузьмин начал свою трудовую деятельность с должности ведущего специалиста контрольно-ревизионного отдела управления социальной защиты населения Николаевской областной государственной администрации.

После работал на должности заместителя начальника главного финансового управления - начальника управления доходов и финансов производственной сферы Николаевской ОГА. С 2008 по 2012 годы — заместитель председателя ГНИ в Николаевской области. Также работал на должностях в налоговых органах Херсонской и Кировоградской областей.

«Преступности.НЕТ» отмечает, что в 2014 году Кузьмин попал под люстрацию. В соответствии с Законом Украины «Об очищении власти», так называемым «люстрационным», а именно с пунктом 8, статьи 3, Кузьмин в течение 10 лет не мог быть назначен на руководящую должность. Тем не менее, как раз в этот период Кузьмин занимал должность начальника Скадовской объединенной государственной налоговой инспекции Главного управления Миндоходов в Херсонской области. Входит в состав правления общественной организации Николаевского клуба академической гребли. Женат на депутате от партии «Слуга народа» в Николаевском городском совете Елене Кузьминой.

В своей декларации об имуществе и доходах за 2019 год Игорь Кузьмин указал, что вместе с супругой владеет квартирой площадью 86,5м2 и гаражом в Николаеве. Также у Игоря Кузьмина есть комната в Кропивницком.

В разделе транспортных средств указано, что Игорь Кузьмин пользуется автомобилем супруги марки Volkswagen jetta 2013 года выпуска. Также у него есть автомобиль SUBARU FORESTER 2013 года выпуска.

В прошлом году Игорь Кузьмин заработал 268 тысяч гривен в Главном управлении ГФС в Херсонской области, еще 43,5 тысяч гривен - в Кировоградской ОГА. Елена Кузьмина в прошлом году заработала 153 тысячи гривен - она является врачом Николаевского областного госпиталя ветеранов войны. Елена Кузьмина хранит наличными 1 тысячу долларов США.

Ранее сообщалось, что новоназначенный глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким оставил Георгия Решетилова в должности первого заместителя, а по остальным — решение еще не принял.