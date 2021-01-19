Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким собирается назначить экс-мера Николаева (2013-2015 гг.), бывшего главу администрации Ингульского района Юрия Гранатурова своим заместителем по вопросам культуры.

Об этом он сказал во время онлайн-брифинга в соцсетях, пишут НикВести.

Юрий Гранатуров

Также в Николаевской облгосадминистрации появится заместитель главы по диджитализации. Им станет Роман Пашнев, который сейчас возглавляет центр поддержки предпринимателей «Дія.Бізнес» в Николаеве и сотрудник фирм «Лайм Кэш» и «Лайм Кэпитал», связанных с компанией «Ваша Готівочка».

Роман Пашнев

Виталий Ким добавил, что никого из заместителей увольнять не собирается. При этом стоит отметить, что штатным расписанием в ОГА предусмотрено пять заместителей. На данный момент на должности официально назначены четыре — Георгий Решетилов, Александр Трайтли, Игорь Кузьмин и Николай Маринов.

— Никого увольнять не буду. Будут все они работать. Сейчас есть согласованные, работают заместителями Игорь Валерьевич Кузьмин, первый заместитель Георгий Валерьевич Решетилов, Николай Николаевич Маринов, Александр Александрович Трайтли. Еще есть Роман Пашнев, мы на днях ждем согласования, как заместителя по «цифре», и Юрий Гранатуров, который будет отвечать за культуру, — сказал Виталий Ким.

Виталий Ким добавил, что собирается изменить структуру ОГА и рассказал, за какие направления отвечают его замы.

— Менять структуру буду полностью, и она сейчас выписывается юридически. Потому что там есть особенности законодательные, как можно перемещать людей, управления и остальное. В двух словах — Георгий Решетилов отвечает за АПК и экологию, Кузьмин отвечает за «большую стройку» и медицину, Маринов отвечает за финансы, экономику и туризм, Трайтли отвечает за социальную сферу, Гранатуров — за культуру, Пашнев — за диджитализацию, — добавил он.

Также глава ОГА сообщил, что вскоре каждый из его заместителей должен презентовать программу развития своего направления.

— Мы должны были презентовать программу каждого из заместителей, но из-за карантина не можем этого сделать, мы сделаем это 27 или 30 января. Так вот. У всех заместителей будет своя программа, свои задания, ключевые показатели эффективности, по которым я буду оценивать их работу. Ни у кого из заместителей нет иммунитета. Если кто-то не будет справляться — будем менять, — отметил он.

Напомним, что согласно декларации Юрия Гранатурова, его жена владеет двумя квартирами в Николаеве — 50,2 м2 и 160,9 м2, а также двумя гаражами. На самом Юрии Гранатурове недвижимость не зарегистрирована. Также он указал, что пользуется автомобилем Тoyota Landcruiser 120 Prado 2008 года выпуска, который принадлежит его сыну. В 2020 году он получил 494 546 гривен зарплаты на должности главы администрации Ингульского района и 63 183 гривны пенсии.

Как сообщалось, недавно глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким назначил своим заместителем по вопросам туризма Николая Маринова. В декабре Виталий Ким подписал распоряжение о назначении своим заместителем Игоря Кузьмина.