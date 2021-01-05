Городской голова Николаева в 2013-2015 гг. Юрий Гранатуров, экс-глава администрации Ингульского района, возглавивший партию «За майбутнє» в области на местных выборах-2020 Юрий Гранатуров может стать заместителем главы ОГА Виталия Кима.

Об этом свидетельствует декларация, поданная им сегодня днем в качестве кандидата на должность.

Согласно документу, его жена владеет двумя квартирами в Николаеве — 50,2 м2 и 160,9 м2, а также двумя гаражами. На самом Юрии Гранатурове недвижимость не зарегистрирована.

Также он указал, что пользуется автомобилем Тoyota Landcruiser 120 Prado 2008 года выпуска, которая принадлежит его сыну.

В 2020 году он получил 494 546 гривен зарплаты на должности главы администрации Ингульского района и 63 183 гривны пенсии.

Напомним, в конце декабря глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким подписал распоряжение о назначении своим заместителем Игоря Кузьмина.

21 декабря, в ходе брифинга глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким представил своего первого заместителя, им стал Георгий Решетилов.