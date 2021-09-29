Депутаты Николаевского областного совета поддержали вопрос внесения изменений в Программу окружающей среды, которыми предусмотрено 400 тысяч гривен на проведение Всеукраинского форума виноделия.

Такое решение было принято в ходе сессии облсовета сегодня, 29 сентября, пишут НикВести.

В частности, перед депутатами выступил первый заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Георгий Решетилов, который рассказал, что 400 тысяч гривен на проведение форума перераспределяются из средств, предусмотренных для научного исследования влияния дамбы на Березанский лиман.

— Во-первых идёт речь о 400 тысячах гривен, а не 500. Это внутреннее перераспределение средств с научного изучения влияния дамбы на Березанский лиман. Вот эти средства мы перераспределяем, – сказал Георгий Решетилов.

После этого вопрос внесения изменений в Программу был поставлен на голосование. В третий раз он набрал необходимое количество голосов: «за» проголосовали 37 депутатов, «против» – 0, воздержались – 4 и не голосовали 8 депутатов.

Напомним, что на рассмотрение депутатов был вынесен вопрос о внесении изменений в Программу охраны окружающей среды, которыми предусмотрено выделение 400 тысяч гривен на проведение Всеукраинского форума виноделия на Николаевщине. Депутат от партии «Оппозиционная платформа – «За жизнь» Владимир Фроленко возмутился данному предложению и заявил, что эти деньги можно направить на ремонт Николаевского областного дворца культуры.

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что Всеукраинский форум виноделия состоится и без выделения 400 тысяч гривен из бюджета области на его проведение. Данный вопрос уже дважды выносился на голосование, однако оба раза не набрал необходимого количества голосов.