Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что Всеукраинский форум виноделия состоится и без выделения 400 тысяч гривен из бюджета области на его проведение.

Об этом он заявил в ходе сессии Николаевского областного совета сегодня, 29 сентября, пишут НикВести.

Как известно, депутат облсовета от «Оппозиционной платформы – «За жизнь» Владимир Фроленко возмутился, что облсовет выделит на проведение форума 500 тысяч гривен. Он заявил, что эти средства можно направить на ремонт Николаевского областного дворца культуры.

Виталий Ким сообщил, что не знал о ситуации с областным дворцом культуры и пообещал разобраться в данном вопросе. В то же время, он заявил, что форум виноделия состоится и без выделения на его проведение средств.

— Во-первых этот форум не проводился в Николаевской области никогда. Это очень важное мероприятие и я приглашаю принять в нём участие всех желающих. Во-вторых, я не знал, что у нас есть такие проблемы с ОДК. Я разберусь с директором лично, почему он просит 200 тысяч гривен, когда до этого ничего об этом не говорил, и не было этого в планах. Это неправильно, просить письмами деньги и не говорить, в чём там проблематика. Я лично разберусь с директором по этой ситуации. Прошу поддержать вопрос виноделия. Мы проведем его и так, без 400 тысяч гривен – я вам говорю, но это наше лицо и мы должны понимать, что мы для этого делаем, – сказал Виталий Ким.

В результате, депутаты облсовета не поддержали вопрос о внесении изменений в Программу охраны окружающей среды, которыми предусмотрено выделение 400 тысяч гривен на проведение Всеукраинского форума виноделия.

Напомним, что в последний месяц осени Николаев будет принимать VI Национальный винный форум, гостями которого станут ведущие специалисты отрасли из французского региона Бордо.