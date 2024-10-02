Антон Табунщик: Паралімпійці Миколаївщини — гордість нашої області

У середу, 2 жовтня, в одному зі спортивних закладів міста відбулася зустріч керівництва області з паралімпійцями. Призерів Паралімпіади-2024 та тренерів привітали голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, перший заступник начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов та начальник управління молоді та спорту ОВА Михайло Ніколаєв.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної ради.

Антон Табунщик вручив відзнаки Миколаївської обласної ради «Хрест святого Миколая» Дмитру Василенку, Ангеліні Мальцевій та Геннадію Яновському, тренерам нашої збірної з пара плавання та фехтування на візках.

«Маю честь особисто подякувати нашим спортсменам, які гідно представили не лише нашу область, а й всю Україну на Паралімпіаді-2024. Вдячний нашим паралімпійцям за наполегливість та постійний розвиток. Нехай ці медалі будуть далеко не останніми!», — зазначив Антон Табунщик.

Призерів Паралімпіади-2024 та тренерів привітав голова Миколаївської облради Антон Табунщик, фото: Миколаївська обласна рада

Призерів Паралімпіади-2024 та тренерів привітав голова Миколаївської облради Антон Табунщик, фото: Миколаївська обласна рада

Призери Паралімпіади-2024, фото: Миколаївська обласна рада

Також відзнаки Миколаївської ОВА «Святий Миколай Чудотворець» ІІІ ступеня вручили спортсменам начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім та його перший заступник Георгій Решетілов.

Грошові сертифікати за підсумками Паралімпіади-2024 вручили:

Ігорю Цвєтову (пара легка атлетика, дві золоті медалі) — 400 тисяч гривень.

Анні Гонтар (пара плавання, три бронзові медалі) — 180 тисяч гривень.

Сергію Паламарчуку (пара плавання, дві бронзові медалі) — 120 тисяч гривень.

Ірині Шинкарьовій (пара теніс, бронзова медаль) — 60 тисяч гривень.

Віктору Деркачу (особистому тренеру Ігоря Цвєтова) — 200 тисяч гривень.

Призерів Паралімпіади-2024 та тренерів привітав голова Миколаївської облради Антон Табунщик, фото: Миколаївська обласна рада

Призерів Паралімпіади-2024 та тренерів привітав голова Миколаївської облради Антон Табунщик, фото: Миколаївська обласна рада

«Перемоги на такому рівні прославляють нашу країну, тому впевнений, що надалі наші паралімпійці кількість нагород тільки збільшуватимуть!», — підсумував Антон Табунщик.

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна була представлена 140 спортсменами, що виступали у 17 видах спорту. Миколаївські спортсмени представляли Україну на Паралімпійських іграх в чотирьох видах спорту: пара плавання, фехтування на візках, пара легка атлетика та пара теніс настільний.