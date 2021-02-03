В Николаевской облгосадминистрации пояснили, что не аннулировали разрешение на выбросы «Экотранса» по требованию Гоэкоинспекции из-за того, что последняя не предоставила все документы.

Об этом сказал и.о. начальника управления экологии и природных ресурсов облгосадминистрации Дмитрий Мац во время заседания профильной комиссии облсовета, пишут НикВести.

В начале декабря Госэкоинспекция направила в управление письмо с требованием аннулировать выданное заводу разрешение на выбросы. Однако там этого так и не сделали.

Дмитрий Мац пояснил, что экологи не предоставили необходимые акты, протоколы и предписания, которые доказывают, что завод работает с нарушениями.

— Мы получили от Государственной экологической инспекции письмо по поводу перечня нарушений. Но там не обозначены конкретные факты, отсутствуют протоколы, отсутствуют протоколы и само предписание. То есть, это все только со слов инспекции. Тогда мы запросили у инспекции документы, которые подтверждают обозначенные факты, — сказал Дмитрий Мац.

Глава комиссии Алла Ряжских отметила, что у нее есть все акты и протоколы и поинтересовалась, почему этого нет у управления экологии облгосадминистрации.

Дмитрий Мац ответил, что в Госэкоинспекции документы не предоставили, сославшись на то, что их передали в полицию.

В среду, 3 февраля, Алла Ряжских опубликовала письмо Госэкоинспекции. Замгубернатора Георгий Решетилов, который с недавнего времени возглавляет рабочую группу ОГА по проверке работы завода прокомментировал ее публикацию. Он отметил, что «футбол» между госорганами недопусим.

— Относительно моей позиции, добавлю, что такой футбол между государственными органами не допустим, а обмен информацией, особенно в социально важных вопросах должен проходить безотлагательно. Ненадлежащее состояние дел в сфере экологии отрабатывается руководством ОГА, в настоящее время проходит комплексная перезагрузка экологической инспекции, изменено руководство управления Госпродпотребслужбы, действия государственных органов будут более консолидированными и законодательно обоснованными, — написал он.

Ранее сообщалось, что глава экологической комиссии областного совета Алла Ряжских возмутилась, что управление экологии и природных ресурсов Николаевской ОГА выдало в 2019 году заводу «Экотранс» новое разрешение на выбросы, несмотря на то, что производственная мощность предприятия увеличалась.

Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что руководство маслозавода «Экотранс», на который регулярно жалуются жители микрорайона Николаева Намыв, решило установить фильтры и сделать шумоизоляцию.

Как сообщалось, мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что депутат облсовета, глава партии «Наш край» в области Юрий Кормышкин «терроризирует» жителей Заводского района шумом и вонью. Так мэр отреагировал на обращение горожан по поводу работы маслоэкстракционного завода «Экотранс».

Напомним, жители дома Озерная, 39 пожаловались Татьяне Домбровской, которую партия «Слуга народа» выдвинула кандидатом в мэры Николаева, на маслозавод «Экотранс», выбросы которого вредят их здоровью.

Проблема загрязнения воздуха заводом «Экотранс» поднималась еще в 2010 году. Тогда Николаевский городской совет подал в суд на маслоэкстракционный завод.

В марте 2011 года Госуправление охраны окружающей природной среды установило, что предприятие осуществляет сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и запретило работу завода. При этом, в апреле в Николаевской облгосадминистрации рассказали, что если руководство завода не обеспечит экологическую безопасность работы этого предприятия, оно работать не будет.

Стоит отметить, что все судебные решения по работе в черте города «Экотранса» были вынесены в пользу завода. Кроме того, завод выиграл суд последней инстанции.

22 октября 2020 года в рамках проведения досудебного расследования, начатого по многочисленным жалобам жителей Заводского района Николаева на выбросы в воздух и шум в ночное время со стороны маслозавода, на предприятии прошли обыски.

Также специалисты Государственной экологической инспекции нашли нарушения в работе маслозавода «Экотранс».