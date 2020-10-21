Специалисты Государственной экологической инспекции нашли нарушения в работе маслозавода «Экотранс», на который регулярно жалуются жители микрорайона Намыв в Николаеве.

Об этом стало известно в ходе встречи руководства облгосадминистрации с инициативной группой, передает пресс-служба ОГА.

Так, представитель Госэкоинспекции в Николаевской области сообщил, что в ходе проверки «Экотранса» были отобраны пробы воздуха. По результатам исследования в образцах обнаружили несоответствия требованиям природоохранного законодательства. В связи с этим Государственной экологической инспекцией в Николаевской области выдано предписание предприятию по устранению этих нарушений. Срок исполнения предписания — 22 октября 2020 года.

Если маслозавод их не устранит, Госэкоинспекция будет обращаться в суд с иском о прекращении деятельности предприятия.

«Также инициативной группой жителей обнаружены несанкционированные сбросы загрязненных сточных вод. Представители Государственной экологической инспекции в Николаевской области отобрали пробы почвы и воды. Правоохранительными органами внесены данные в ЕГР и проводятся следственные действия», — говорится в сообщении ОГА.

Ранее жители дома Озерная, 39 пожаловались кандидату в мэры Николаева от партии «Слуга народа» Татьяне Домбровской на маслозавод «Экотранс», выбросы которого вредят их здоровью.

При этом, мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что депутат облсовета, глава партии «Наш край» в области Юрий Кормышкин «терроризирует» жителей Заводского района шумом и вонью. Так мэр отреагировал на обращение горожан по поводу работы маслоэкстракционного завода «Экотранс».

Напомним, что проблема загрязнения воздуха заводом «Экотранс» поднималась еще в 2010 году. Тогда Николаевский городской совет подал в суд на маслоэкстракционный завод.

В марте 2011 года Госуправление охраны окружающей природной среды установило, что предприятие осуществляет сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и запретило работу завода. При этом, в апреле в Николаевской облгосадминистрации рассказали, что если руководство завода не обеспечит экологическую безопасность работы этого предприятия, оно работать не будет.

Стоит отметить, что все судебные решения по работе в черте города «Экотранса» были вынесены в пользу завода. Кроме того, завод выиграл суд последней инстанции.