Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что депутат облсовета, глава партии «Наш край» в области Юрий Кормышкин «терроризирует» жителей Заводского района шумом и вонью. Так мэр отреагировал на обращение горожан по поводу работы маслоэкстракционного завода «Экотранс».

Об этом он сказал во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.

Александр Сенкевич сообщил, что отправил документы в Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов с просьбой провести проверку деятельности предприятия. В случае несоблюдения нормативов он просит аннулировать «Экотрансу» разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

— Складывается такое впечатление, что кто-то намеренно отравляет жизнь николаевцам, чтобы перед местными выборами пришел кандидат-«мессия» и остановил работу этого предприятия. Как бы там не сложилось, николаевцев так просто не ввести в заблуждение — жители нашего города прекрасно разбираются в предвыборных технологиях. А здесь и ждать осталось не долго, — написал мэр в Facebook.

Он добавил, что учредителем завода является «ПАЭК» депутата облсовета, лидера «Нашего края» в области Юрия Кормышкина, и обратился к нему.

— Юрий Кормышкин, вместо того, чтобы рассказывать про «великое будущее», возьмите и вложите деньги в свой завод и перестаньте терроризировать жителей Заводского района шумом и вонизмом. Пожалуйста, вы являетесь собственником компании «ПАЭК», вы являетесь совладельцем компании «Экотранс», пожалуйста, остановите загрязнение заводского района, — сказал мэр в прямом эфире.

Позже в Facebook Александр Сенкевич написал, что после этого заявления ему позвонил Юрий Кормышкин.

— Еще через двадцать минут приехал директор «Экотранса» с пачкой документов и разного рода экспертизами. По его информации, согласно документам и результатам экспертиз, завод не превышает нормы выбросов в атмосферу. Мы также внимательно изучим эти документы, а также договорились, что выберем время, и я лично выеду на завод с рабочим визитом. Держим руку на пульсе и исследуем ситуацию, — написал городской голова.

Ранее жители дома Озерная, 39 пожаловались Татьяне Домбровской, которую партия «Слуга народа» выдвинула кандидатом в мэры Николаева, на маслозавод «Экотранс», выбросы которого вредят их здоровью.

Напомним, что проблема загрязнения воздуха заводом «Экотранс» поднималась еще в 2010 году. Тогда Николаевский городской совет подал в суд на маслоэкстракционный завод.

В марте 2011 года Госуправление охраны окружающей природной среды установило, что предприятие осуществляет сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и запретило работу завода. При этом, в апреле в Николаевской облгосадминистрации рассказали, что если руководство завода не обеспечит экологическую безопасность работы этого предприятия, оно работать не будет.

Стоит отметить, что все судебные решения по работе в черте города «Экотранса» были вынесены в пользу завода. Кроме того, завод выиграл суд последней инстанции.