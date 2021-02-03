Глава экологической комиссии областного совета Алла Ряжских возмутилась, что управление экологии и природных ресурсов Николаевской ОГА выдало в 2019 году заводу «Экотранс» новое разрешение на выбросы, несмотря на то, что производственная мощность предприятия увеличалась.

Об этом шла речь во время заседания комиссии во вторник, 2 февраля, передает корреспондент НикВести.

Алла Ряжских отметила, что прежде чем обратиться за получением разрешения, на заводе поставили второй котел. При этом граничные нормы допустимых выбросов у предприятия остались прежними.

Она поинтересовалась у и.о. начальника управления экологии Дмитрия Маца, видели ли специалисты ОГА, что мощности предприятия увеличились. На это он ответил, что все документы, предоставленные заводом, были в порядке.

— То есть там в 2016 году был один котел, а в 2019 уже два котла. Я не специалист, но я умею читать документы. Объясните мне почему статья 3 закона об оценки влияния на окружающую среду не была выполнена. Вы увидели, что мощность изменилась? — сказала Алла Ряжских. — Обосновывающие материалы, которые прилагаются к заявлению, показывают, что, согласно расчетам, превышений уровня выбросов не произойдет, — отметил Дмитрий Мац. — А кто делал эти расчеты? — Лицензированная проектная организация. — А вы не увидели, что был один котел и стало два? — В обосновывающих материалов все выбросы на бумаге были в норме.

Дмитрий Мац добавил, что предприятие предоставило все необходимые документы для получения разрешения, а также, что согласие на выдачу разрешения дает Госпродпотребслужба, которая также не увидела нарушений.

Общественница, экс-депутат горсовета Татьяна Суслова, присутствовавшая на заседании, отметила, что с 2016 (когда предприятие получало предыдущее разрешение) по 2019 год изменилось законодательство. Теперь производства, которые занимаются пищевой продукцией и продукцией растительного производства, должны получать ОВД — оценку влияния на окружающую среду.

— В этом же законодательстве написано, что под оценку ОВД попадают те предприятия, как раз если происходит изменение плановой деятельности. Опять-таки, реконструкция, расширение, — сказала она.

На это Дмитрий Мац снова ответил, что завод передал все документы.

Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что руководство маслозавода «Экотранс», на который регулярно жалуются жители микрорайона Николаева Намыв, решило установить фильтры и сделать шумоизоляцию.

Как сообщалось, мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что депутат облсовета, глава партии «Наш край» в области Юрий Кормышкин «терроризирует» жителей Заводского района шумом и вонью. Так мэр отреагировал на обращение горожан по поводу работы маслоэкстракционного завода «Экотранс».

Напомним, жители дома Озерная, 39 пожаловались Татьяне Домбровской, которую партия «Слуга народа» выдвинула кандидатом в мэры Николаева, на маслозавод «Экотранс», выбросы которого вредят их здоровью.

Проблема загрязнения воздуха заводом «Экотранс» поднималась еще в 2010 году. Тогда Николаевский городской совет подал в суд на маслоэкстракционный завод.

В марте 2011 года Госуправление охраны окружающей природной среды установило, что предприятие осуществляет сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и запретило работу завода. При этом, в апреле в Николаевской облгосадминистрации рассказали, что если руководство завода не обеспечит экологическую безопасность работы этого предприятия, оно работать не будет.

Стоит отметить, что все судебные решения по работе в черте города «Экотранса» были вынесены в пользу завода. Кроме того, завод выиграл суд последней инстанции.

22 октября 2020 года в рамках проведения досудебного расследования, начатого по многочисленным жалобам жителей Заводского района Николаева на выбросы в воздух и шум в ночное время со стороны маслозавода, на предприятии прошли обыски.

Также специалисты Государственной экологической инспекции нашли нарушения в работе маслозавода «Экотранс».